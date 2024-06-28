竹東公有停車場 委外標案爆爭議

新竹縣竹東鎮公有停車場委外經營標案近日遭質疑「黑箱評選」，5家投標廠商參與卻非由支付權利金最高的業者得標，鎮庫恐短少千萬元收入。鎮公所回應，標案採最有利標，並非價高者得標，得標廠商有提出具體的智慧化停車解決方案獲選，預計年底前陸續在全鎮建置路邊停車收費柱。

據了解，此次竹東公有停車場委外經營標案範圍包含全鎮路邊停車格及信義立體停車場，停車格數超過2千格，5家投標廠商出價最高的業者願意提供3年8千萬元權利金，最後由出價最低僅6千6百萬元的業者得標，近日引發民眾在網路質疑評選過程黑箱。

竹東鎮民代表會主席范國威也質疑，為何最後由經營停車業經驗最少的廠商得標，且讓鎮庫直接損失1400多萬元收入，無法用於鎮內其他建設，不合情也不合理，投標過程是否符合採購法？

竹東鎮長郭遠彰駁斥黑箱指控，強調權利金高低不是唯一考量，採用最有利標的方式是為了避免得標廠商為了後續成本影響履約品質或偷工減料，標案評選過程都有外聘委員評選並要求廠商提供企劃、簡報，以各委員獨立評分決定序位。

竹東鎮公所也說明，得標的廠商為科技公司，幾年前就曾在鎮公所前設置過示範型的智慧停車柱。公所一直希望朝向智慧化停車努力，因為現行路邊停車都要靠收費員開單收費，未來全面智慧化，不僅收費精準提高停車周轉率，民眾繳費也會方便許多。