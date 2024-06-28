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標不出、營運難 桃竹苗泳池多成「蚊子池」

聯合報／ 記者胡蓬生曾增勳巫鴻瑋／連線報導
苗栗縣後龍鎮游泳池2008年完工後風光開放，但泳池營運不順，已停止開放七、八年，現況形同「報廢」。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣後龍鎮游泳池2008年完工後風光開放，但泳池營運不順，已停止開放七、八年，現況形同「報廢」。記者胡蓬生／攝影

全台氣溫居高不下，許多民眾喜歡到泳池戲水消暑，但部分鄉鎮游泳池卻成「蚊子池」。桃竹苗地區不少公家游泳池因標租不易、設施維護困難、虧本等多重因素荒廢多年，主管機關缺修繕經費普遍欲振乏力，許多人回憶中的游泳池逐漸邁向「退場」。民代籲中央或縣市政府補助經費，協助啟用。

苗栗縣三義鄉立游泳池、後龍鎮游泳池都是戶外泳池，易受日曬雨淋維護不易而閒置，三義鄉公所估修繕要上千萬元放棄重啟，5月獲裕隆公司支持，廠內員工宿舍泳池無償借給公所供鄉民使用。

後龍鎮游泳池則為縣府以「苗栗縣救生訓練中心」名義斥資近6千萬元興建，但2008年開放以來不是委外招標沒人要，就是馬達機房等設施因颱風受損，鎮公所自營也不堪虧損，荒廢近8年。

後龍鎮公所指出，先前為活化泳池曾向體育署爭取經費，但中央現勘發現泳池非標準規格，無法提供補助，近年來泳池的供水管路、過濾消毒設施都已損壞，修繕經費龐大，想活化更是難上加難。

後龍籍縣議員林寶珠說，當年她協助地方爭取在後龍興建泳池，讓鎮民不用捨近求遠到苗栗或竹南游泳，如今修繕經費龐大，希望能有立委向中央爭取。後龍鎮民陳彥云認為後龍泳池設備不好，且戶外泳池常有風沙及落葉，來客率當然差，若能改做室內游泳館，較有吸引力。

苗縣府教育處指出，體育署年初函文縣府，可提供1.5億元協助縣內各項全民運動設施，縣內有3郷鎮提報泳池，還在審核階段。鄉鎮市公所如有補助需求，可透過縣府向中央提報。

無獨有偶，新竹縣關西國中游泳池同為露天場地，經評估整修恐要花上3千萬元，將拆除填埋改作為棒球投捕練習場。

桃園市平鎮、中壢交界的平鎮游泳池有34年歷史，因建物老化、過濾系統堵塞、池底防水層脫落等，過去公所曾投入經費改善，但效果有限致荒廢。

平鎮游泳池去年初委外契約到期後，招標乏人問津，市府與平鎮區公所最近會勘，礙於經費龐大，由區公所先評估整修或拆除重建，再提報市府研議決定。

游泳池 苗栗縣 體育

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