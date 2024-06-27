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後龍游泳池難再重啟 在地居民：我們想要的是室內泳館

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
後龍鎮游泳池多年前在地方爭取下，縣府以「苗栗縣救生訓練中心」名義斥資近6000萬元興建並於2008年完工開放，但泳池營運卻命運多舛，已停止開放七、八年，如今已形同「報廢」。記者胡蓬生／攝影
後龍鎮游泳池多年前在地方爭取下，縣府以「苗栗縣救生訓練中心」名義斥資近6000萬元興建並於2008年完工開放，但泳池營運卻命運多舛，已停止開放七、八年，如今已形同「報廢」。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣後龍鎮游泳池及三義鄉、頭份市等地公立游泳池，如今都因標租營運不順、維修經費龐大或虧損而停止開放多年，從早年風光開幕到現今的寂寥景象，成了鮮明對比。

苗栗縣政府教育處指出，體育署年初函文縣府，可提供1.5億元協助縣內各項全民運動設施，並非只針對泳池新建或修繕，縣內有3郷鎮提報泳池，現仍在審核階段，能否獲補助還是未知數，鄉鎮市公所泳池都是地方委外經營或自營，如有向中央爭取補助的需求，是透過縣府向中央提報爭取，縣府財政困窘，要直接提供地方泳池補助修繕很困難。

後龍籍縣議員林寶珠表示，當年地方民眾都很希望鎮內有座游泳池，後龍消防分隊是利用河川浮覆地填土興建，旁邊還有空地，她特別向縣府反映爭取300坪留給後龍建泳池，迄今不少喜歡游泳的鎮民看到她都還會提起此事，她當然期盼游泳池能重啟，讓鎮內年輕人和居民不用「捨近求遠」到苗栗或竹南游泳，但修繕所需經費龐大，只能寄望由立委向中央反映爭取。

後龍鎮民陳彥云說，不少人還是希望鎮內有游泳池，但之前的游泳池條件實在太差，常有風沙及落葉，過濾、淋浴設備都不佳，來客率當然差，鎮民現在想要的是「室內游泳館」且附設SPA等各種設施，才比較能吸引泳客上門。

頭份市公所指出，頭份市立游泳池因2020年疫情影響來客，承租業者營運困難，在當年9月解約退租，迄今已近4年都封館無法營運，目前游泳館已著手將整建為全民運動館，施設羽球場及室內跑道及桌球，館內兒童池及SPA池規畫改為韻律教室及桌球教室。

苗栗縣政府工務處指出，頭份全民運動館目前要辦理都市計畫個案變更、規畫設計等流程，還有建照、使照申請，都計個案變更通常要花一、二年時間，縣府希望今年底或明年初能辦理工程發包，如能順利標出去，工程可在1年內完成，但目前許多大型標案都面臨一再流標情況，流標3次就已耗上數月時間，發包順不順利，還有都計變更進度都是影響工程進度的變數。

後龍鎮游泳池多年前在地方民眾爭取下，縣府以「苗栗縣救生訓練中心」名義斥資近6000萬元興建並於2008年完工開放，但泳池營運卻命運多舛，已停止開放七、八年，如今已形同「報廢」。記者胡蓬生／攝影
後龍鎮游泳池多年前在地方民眾爭取下，縣府以「苗栗縣救生訓練中心」名義斥資近6000萬元興建並於2008年完工開放，但泳池營運卻命運多舛，已停止開放七、八年，如今已形同「報廢」。記者胡蓬生／攝影
頭份市立游泳池封館近4年，配合縣府推動全民運動館計畫，未來將整建為多功能的運動場館，游泳池營運20多年來，終將成為歷史名詞。記者胡蓬生／攝影
頭份市立游泳池封館近4年，配合縣府推動全民運動館計畫，未來將整建為多功能的運動場館，游泳池營運20多年來，終將成為歷史名詞。記者胡蓬生／攝影
後龍鎮游泳池2008年完工後風光開放，但泳池營運卻命運多舛，已停止開放七、八年，如今已形同「報廢」。聯合報系資料照片
後龍鎮游泳池2008年完工後風光開放，但泳池營運卻命運多舛，已停止開放七、八年，如今已形同「報廢」。聯合報系資料照片
後龍鎮游泳池2008年完工後風光開放，但泳池營運卻命運多舛，已停止開放七、八年，如今已形同「報廢」。聯合報系資料照片
後龍鎮游泳池2008年完工後風光開放，但泳池營運卻命運多舛，已停止開放七、八年，如今已形同「報廢」。聯合報系資料照片

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