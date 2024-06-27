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暑假好去處！全台第二座充氣式彈跳床在桃園 明起大人小孩免費玩

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市第一河濱公園共融式遊樂場明天啟用，新穎的充氣式遊樂設施「跳跳雲」未開放即轟動，在家長圈討論熱烈。圖／桃園市水務局提供
桃園市第一河濱公園共融式遊樂場明天啟用，新穎的充氣式遊樂設施「跳跳雲」未開放即轟動，在家長圈討論熱烈。圖／桃園市水務局提供

小孩放暑假何處去？桃園市桃園區第一河濱公園共融式遊戲場明天啟用，其中一項「跳跳雲」不但是全台第2座新穎遊樂設施，更棒的是免費使用，近日已在家長圈瘋傳討論，也有不少小孩子吵著要去。

「南崁溪桃園區第一河濱公園共融式遊戲場」是桃園市共融式公園推動計畫的核心型共融遊戲場，由桃園市水務局利用南崁溪水岸規畫設計，總工程經費5800萬元打造的設施多樣豐富，除了從海外紅到台灣的「跳跳床」，還有沙坑、溜滑梯和其他幫助幼童鍛鍊大肌肉的遊樂器材，在適合2到12歲兒童使用。值得一提的是，「跳跳雲」連大人都能玩，滿足親子同樂需求。

台南隆田ChaCha文化資產教育園區擁有全國第一個與「跳跳雲」同類型的遊樂設施，但該園區要收門票，且限制身高90公分到140公分的兒童使用。

桃園市水務局表示，第一河濱公園的「跳跳雲」免費供民眾使用，且沒有身高限制，大人小孩都可以玩，但設施有限重，一次最多容納20人遊玩，另考量安全問題，雨天及深夜不開放，希望民眾在互讓守則的原則下盡興玩樂。

小孩 桃園 溜滑梯 親子

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