快訊

又停電！高雄左營區、前金區陷入黑暗惹民怨 台電道歉揭原因

男星度假租Airbnb約2女極樂遊 清潔員一進屋驚見暴斃遺體

聽新聞
test
0:00 / 0:00

再難清涼一夏！苗栗縣公立游泳池陸續走上「退場」之路

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
後龍鎮游泳池多年前在地方民眾爭取下，縣府以「苗栗縣救生訓練中心」名義斥資近6000萬元興建並於2008年完工開放，但泳池營運卻命運多舛，已停止開放七、八年，如今已形同「報廢」。記者胡蓬生／攝影
後龍鎮游泳池多年前在地方民眾爭取下，縣府以「苗栗縣救生訓練中心」名義斥資近6000萬元興建並於2008年完工開放，但泳池營運卻命運多舛，已停止開放七、八年，如今已形同「報廢」。記者胡蓬生／攝影

游泳池戲水游泳早年是許多人的愛好和健身運動，苗栗一些鄉鎮市也紛紛爭取經費施設，但不少游泳池因標租不易、設施維護困難、虧本等因素，如今都漸漸踏上「退場」之路。

後龍鎮游泳池多年前在地方民眾爭取下，縣府以「苗栗縣救生訓練中心」名義，斥資近6000萬元興建並於2008年完工開放，但泳池營運卻命運多舛，開館後委外招標乏人問津，2個月後雖低價標出，馬達機房等設施又因颱風受損，與業者發生爭議解約，鎮公所自營2年但虧損嚴重，停止開放已有七、八年，如今已形同「報廢」。

暑氣愈來愈重，但縣內一些鄉鎮市的游泳池因狀況不佳，難以讓民眾「清涼一夏」，後龍游泳池在開放前兩年就已完成一大一小的泳池主體結構，但欠缺周邊設施，拖延一年多仍無法開放。鎮民期待多時，2008年5月終於啟用，不料招標困難，鎮公所曾自營2年，虧損200多萬元，之後雖也有業者願承租，且每年僅收取1萬2000元象徵性租金，但還是難以維持營運。

後龍鎮公所指出，先前為活化泳池曾向體育署爭取經費，但中央現勘發現泳池並非標準規格，無法提供補助，近年來泳池供水管路、過濾消毒設施都已損壞，修繕經費龐大，想要恢復難上加難。

通霄鎮游泳池也在2008年完成，設有長25公尺、8個水道的泳池，周邊還有兒童親水池、水療SPA池、三溫暖、烤箱、蒸氣室等設施，冬季並有溫水可開放。10年前曾委外營運，但業者因收益不佳退出；鎮公所人員指出，過去泳池開放時，多是十餘個老面孔使用，甚至還出現有人在沖洗室洗衣服的離譜現象，鎮長張可欣去年初勘察，發現泳池設施老舊，整體環境也變差，希望全面修繕後再開放，鎮公所現已提報計畫向體育署爭取補助，泳池迄今也已停止開放一年多。

頭份雖是全縣人口最多的城市，但營運20多年的市立游泳池也因招標不順、疫情期間廠商退租，迄今已閉館近4年，縣政府在頭份推動興建全民運動館，頭份規畫的用地就在游泳池，將整建為羽球場等場地，周邊規畫室內跑道，另外原有的兒童池及SPA池規畫改為韻律教室及桌球教室，市立游泳池目前仍封館，將成為歷史名詞。

三義鄉立游泳池早在1996年設立，因是戶外露天場地，易受日曬雨淋，且設施老舊，一直面臨無法開放的窘境，鄉公所估計修繕費用至少要1600萬元，體育署也不同意補助修繕，鄉公所決定放棄，今年5月底獲裕隆公司支持，簽約將廠內員工宿舍泳池無償借用給鄉公所，提供鄉民使用，近30年歷史的三義游泳池在網路已被尷尬地標註為「永久歇業」。

頭份市立游泳池封館近4年，配合縣府推動全民運動館計畫，未來將整建為多功能的運動場館，游泳池營運20多年來，終將成為歷史名詞。記者胡蓬生／攝影
頭份市立游泳池封館近4年，配合縣府推動全民運動館計畫，未來將整建為多功能的運動場館，游泳池營運20多年來，終將成為歷史名詞。記者胡蓬生／攝影
後龍鎮游泳池2008年完工後風光開放，但泳池營運卻命運多舛，已停止開放七、八年，如今已形同「報廢」。聯合報系資料照片
後龍鎮游泳池2008年完工後風光開放，但泳池營運卻命運多舛，已停止開放七、八年，如今已形同「報廢」。聯合報系資料照片
後龍鎮游泳池多年前在地方爭取下，縣府以「苗栗縣救生訓練中心」名義斥資近6000萬元興建並於2008年完工開放，但泳池營運卻命運多舛，已停止開放七、八年，如今已形同「報廢」。記者胡蓬生／攝影
後龍鎮游泳池多年前在地方爭取下，縣府以「苗栗縣救生訓練中心」名義斥資近6000萬元興建並於2008年完工開放，但泳池營運卻命運多舛，已停止開放七、八年，如今已形同「報廢」。記者胡蓬生／攝影
後龍鎮游泳池2008年完工後風光開放，但泳池營運卻命運多舛，已停止開放七、八年，如今已形同「報廢」。聯合報系資料照片
後龍鎮游泳池2008年完工後風光開放，但泳池營運卻命運多舛，已停止開放七、八年，如今已形同「報廢」。聯合報系資料照片

SPA 游泳池 苗栗縣 頭份 體育

延伸閱讀

苗栗縣國中教育會考榜首多4人 激勵方案獎勵金總額暴增

桃園這座34年歷史游泳池閒置荒廢 市府：年底決定去留

天熱消暑！宜蘭頭城鎮立游泳池7月1日營運 鎮民票70元

高中泳池鋒利割腳沒錢修 陳學聖：善用統計系統編預算

相關新聞

再難清涼一夏！苗栗縣公立游泳池陸續走上「退場」之路

到游泳池戲水游泳早年是許多人的愛好和健身運動，苗栗一些鄉鎮市也紛紛爭取經費施設，但不少游泳池因標租不易、設施維護困難、虧...

桃園這座34年歷史游泳池閒置荒廢 市府：年底決定去留

桃園市平鎮區平鎮游泳池，有標準50公尺露天泳池及更衣室、辦公室建物，附設2網球場及1籃球場，面積近1公頃，自1990年完...

後龍游泳池難再重啟 在地居民：我們想要的是室內泳館

苗栗縣後龍鎮游泳池及三義鄉、頭份市等地公立游泳池，如今都因標租營運不順、維修經費龐大或虧損而停止開放多年，從早年風光開幕...

暑假好去處！全台第二座充氣式彈跳床在桃園 明起大人小孩免費玩

小孩放暑假何處去？桃園市桃園區第一河濱公園共融式遊戲場明天啟用，其中一項「跳跳雲」不但是全台第2座新穎遊樂設施，更棒的是...

苗栗上半年微型電動車事故138件 警方公布三大肇事原因

苗栗縣今年1至6月微型電動二輪車發生的交通事故達到138件，肇事因素以未依規定讓車占比20.5%最多；苗栗縣警局提醒民眾...

桃園觀音區車禍死亡人數暴增 張善政要求具體改善方案

桃園今年1到5月A1車禍死亡人數61名，比去年同期減少5名，市府稱道安改善已見成效，但值得一提的是，觀音區今年車禍死亡人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。