再難清涼一夏！苗栗縣公立游泳池陸續走上「退場」之路

到游泳池戲水游泳早年是許多人的愛好和健身運動，苗栗一些鄉鎮市也紛紛爭取經費施設，但不少游泳池因標租不易、設施維護困難、虧本等因素，如今都漸漸踏上「退場」之路。

後龍鎮游泳池多年前在地方民眾爭取下，縣府以「苗栗縣救生訓練中心」名義，斥資近6000萬元興建並於2008年完工開放，但泳池營運卻命運多舛，開館後委外招標乏人問津，2個月後雖低價標出，馬達機房等設施又因颱風受損，與業者發生爭議解約，鎮公所自營2年但虧損嚴重，停止開放已有七、八年，如今已形同「報廢」。

暑氣愈來愈重，但縣內一些鄉鎮市的游泳池因狀況不佳，難以讓民眾「清涼一夏」，後龍游泳池在開放前兩年就已完成一大一小的泳池主體結構，但欠缺周邊設施，拖延一年多仍無法開放。鎮民期待多時，2008年5月終於啟用，不料招標困難，鎮公所曾自營2年，虧損200多萬元，之後雖也有業者願承租，且每年僅收取1萬2000元象徵性租金，但還是難以維持營運。

後龍鎮公所指出，先前為活化泳池曾向體育署爭取經費，但中央現勘發現泳池並非標準規格，無法提供補助，近年來泳池供水管路、過濾消毒設施都已損壞，修繕經費龐大，想要恢復難上加難。

通霄鎮游泳池也在2008年完成，設有長25公尺、8個水道的泳池，周邊還有兒童親水池、水療SPA池、三溫暖、烤箱、蒸氣室等設施，冬季並有溫水可開放。10年前曾委外營運，但業者因收益不佳退出；鎮公所人員指出，過去泳池開放時，多是十餘個老面孔使用，甚至還出現有人在沖洗室洗衣服的離譜現象，鎮長張可欣去年初勘察，發現泳池設施老舊，整體環境也變差，希望全面修繕後再開放，鎮公所現已提報計畫向體育署爭取補助，泳池迄今也已停止開放一年多。

頭份雖是全縣人口最多的城市，但營運20多年的市立游泳池也因招標不順、疫情期間廠商退租，迄今已閉館近4年，縣政府在頭份推動興建全民運動館，頭份規畫的用地就在游泳池，將整建為羽球場等場地，周邊規畫室內跑道，另外原有的兒童池及SPA池規畫改為韻律教室及桌球教室，市立游泳池目前仍封館，將成為歷史名詞。