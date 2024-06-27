桃園這座34年歷史游泳池閒置荒廢 市府：年底決定去留
桃園市平鎮區平鎮游泳池，有標準50公尺露天泳池及更衣室、辦公室建物，附設2網球場及1籃球場，面積近1公頃，自1990年完工啟用迄今34年，之前長久使用、欠缺管理，建物老化及氯離子超標，過濾系統堵塞、池底防水層脫落及球場地坪龜裂，平鎮區公所曾爭取經費改善場館環境效果有限，最終閒置荒廢，市府今天表示，等年底評估報告後再決定整修或重建。
平鎮地方里長和議員曾爭取平鎮游泳池場館改建國民運動中心，前市府原有意規畫改建國民運動中心構想，因欠缺經費不了了之，該游泳池去年初委外契約到期後，招標無人問津，該泳池閒置至今。
市政府與平鎮區公所最近會勘，礙於經費龐大，決定由區公所先評估泳池建物能否整修、還是拆除重建，平鎮區公所今天表示，預計今年底前，針對該泳池場館提出整修或拆除重建評估報告後，提報市政府研議決定。
市府體育局表示，游泳池部分由平鎮區公所先行評估整修或重建，至於籃球場及網球場荒廢已久，該局將向體育署爭取經費，進行整修恢復，盡早提供周邊居民運動使用。
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