苗栗上半年微型電動車事故138件 警方公布三大肇事原因

苗栗縣今年1至6月微型電動二輪車發生的交通事故達到138件，肇事因素以未依規定讓車占比20.5%最多；苗栗縣警局提醒民眾，微型電動二輪車必須在今年11月30日前掛牌，不論新購或原有的微型電動二輪車都需掛牌，並投保強制險，才可以上路騎乘。

縣警局統計今年上半年微型電動二輪車交通事故總計138件，其中有人員受傷的A2交通事故104件、僅車輛財物受損的A3事故34件，分析肇事3大因素，以未依規定讓車占比20.5%最多，其次是未保持安全距離或間隔占10.5%，第3個肇事因素是未依規定減速，占比6.7%。

縣警局交通隊表示，自2022年11月30日迄今一年多來，已告發取締微型電動二輪車違規達1487件，其中未戴安全帽370件、乘坐人數超過規定329件、不依規定停放車輛275件、酒後駕車181件、不依標誌標線號誌之指示行駛154件、不依規定轉彎110件、擅自變更車體裝置68件。

交通隊指出，因應道路交通管理處罰條例修法，微型電動二輪車必須在今年11月30日前，不論新購或原有的微型電動二輪車都必須掛牌並投保強制險，才可上路騎乘，違反規定將處1200元以上、3600元以下罰鍰，車輛並當場移置保管，呼籲尚未投保掛牌的民眾把握最後幾個月時間，盡速完成投保、掛牌，早一點納保，多一分保障。