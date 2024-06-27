聽新聞
test
0:00 / 0:00
苗栗上半年微型電動車事故138件 警方公布三大肇事原因
苗栗縣今年1至6月微型電動二輪車發生的交通事故達到138件，肇事因素以未依規定讓車占比20.5%最多；苗栗縣警局提醒民眾，微型電動二輪車必須在今年11月30日前掛牌，不論新購或原有的微型電動二輪車都需掛牌，並投保強制險，才可以上路騎乘。
縣警局統計今年上半年微型電動二輪車交通事故總計138件，其中有人員受傷的A2交通事故104件、僅車輛財物受損的A3事故34件，分析肇事3大因素，以未依規定讓車占比20.5%最多，其次是未保持安全距離或間隔占10.5%，第3個肇事因素是未依規定減速，占比6.7%。
縣警局交通隊表示，自2022年11月30日迄今一年多來，已告發取締微型電動二輪車違規達1487件，其中未戴安全帽370件、乘坐人數超過規定329件、不依規定停放車輛275件、酒後駕車181件、不依標誌標線號誌之指示行駛154件、不依規定轉彎110件、擅自變更車體裝置68件。
交通隊指出，因應道路交通管理處罰條例修法，微型電動二輪車必須在今年11月30日前，不論新購或原有的微型電動二輪車都必須掛牌並投保強制險，才可上路騎乘，違反規定將處1200元以上、3600元以下罰鍰，車輛並當場移置保管，呼籲尚未投保掛牌的民眾把握最後幾個月時間，盡速完成投保、掛牌，早一點納保，多一分保障。
縣警局長陳世煌表示，警方將持續針對微型電動二輪車易違規項目，包括雙載、未戴安全帽、違規停車等加強取締，騎乘微型電動二輪車必須年滿14歲，且不可酒駕、擅自改裝及超速等違規，騎乘時遵循標誌、標線、號誌指示行駛，以確保行車安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言