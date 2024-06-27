桃園觀音區車禍死亡人數暴增 張善政要求具體改善方案

桃園今年1到5月A1車禍死亡人數61名，比去年同期減少5名，市府稱道安改善已見成效，但值得一提的是，觀音區今年車禍死亡人數11名，比去年多出10人，數字成長驚人，也是全市第一名；桃園市長張善政今主持道路交通安全督導會報，特別要求相關局處分析車禍肇因，提出具體改善方案。

今年4月6日，張姓男子駕駛砂石車行經台61線高架路段，不明原因衝破護欄，連人帶車翻覆在觀音區桃科十路和白玉北路口，送醫搶救不治；今年2月27日，17歲呂姓少年無照騎車載同齡葉姓少女出門，在觀音區嘉富路、大湖路一段路口與闖紅燈的轎車相撞，結果呂姓少年送醫搶救不治，駕駛轎車的包姓男子酒測值則是0.11。

交通局表示，觀音區今年截至目前的A1事故都不是在以往易肇事路口，初步調查車禍原因，多為駕駛未注意車前狀況，計畫透過擴大街角、畫設減速標線等方式改善相關路口。

張善政在會中指出，今年第一季A1、A2交通事故件數1萬1210件，比去年同期少1276件，死亡人數61人比去年同期少5人，受傷人數1萬4511人比去年同期少1818人，整體而言，道安改善已見具體成效，不過針對死傷人數上升區域，要提出具體改善方案。

市府表示，觀音地區交通改善工程已有相關規畫，其他區域也有改善方案在進行。除了硬體設施，未來也會配合校園交通安全宣導、警方加強取締違規等配套方案，改善整體交通安全。