苗栗消防局推動救護員「骨針」技術 提升傷病患急救成功率
桃園市陞遠開發公司董事長王明權上午在縣府大廳捐贈三義消防分隊一輛價值307萬元的救護車，縣長鍾東錦頒感謝狀彰顯他的義舉，消防局的高級救護技術員在會中並示範演練「骨針」技術，在傷患、病患到院前心肺停止的緊急狀況下，能快速安全給藥，提升傷病患急救成功率。
縣府指出，王明權繼2021年捐贈桃園消防局巴陵分隊1輛救護車後，這次透過前議員吳昌運牽線，以個人名義捐贈苗栗 縣消防局三義分隊救護車，提供三義分隊汰舊換新使用，以實際行動協助緊急救護工作。
鍾東錦指出，他上任後為提升緊急救護品質，連續兩年共推派20名救護人員接受高級救護技術員訓練，積極充實裝備器材，去年苗栗縣到院前急救成功率大幅提升型24％，期勉消防局持續堅守崗位，進一步精進救災、救護技能，守護鄉親生命財產安全。
消防局長匡夢麟說，苗栗將繼六都、新竹縣、彰化縣及雲林縣之後，開始推動骨針技術應用，在傷患、病患到院前心肺功能停止時，可運用骨針迅速為患者建立給藥路徑，讓救護人員在緊急情况下快速安全給藥，這項技術將可提高給藥率，進而提升傷病患急救成功率，為縣內救護技術向新的里程碑跨出一大步。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言