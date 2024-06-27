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竹北市改善嘉豐十一路 提升行車順暢度

中央社／ 新竹市27日電

竹北市公所今天表示，為改善嘉豐十一路塞車情形，公所進行標線改造及道路維護，提升民眾行車順暢度，也將持續盤點轄內路況並逐步改善，提升竹北道路環境。

新竹縣竹北市公所今天表示，去年從新竹縣政府接管高鐵特定區道路維管，其中包含嘉豐十一路，因此路段鄰近水圳森林公園，多有活動在此處舉辦，但有民眾反映當車流及人流交織於路口時，經常造成交通堵塞。

市長鄭朝方告訴中央社記者說，此路段堵塞原因可能是內側車道到路口，有突然出現的左轉專用道而導致，以及標線劃設模糊等，因此邀集相關單位及當地里長共同會勘，重新進行標線規劃，目前已驗收完成。

他表示，除標線改善外，此路段使用率高，也出現龜裂及凹凸不平等路損問題，為提高用路人行駛安全，市公所將進行道路刨鋪工程改善。

鄭朝方指出，後續將持續提供友善人車用路環境，盤點轄內路況並逐步改善，全面提升竹北道路，讓用路人行駛更為方便及順暢。

塞車 新竹 車道 鄭朝方

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