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防災教育新高度 蘆竹「小小消防體驗營」吸400師生參與

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
救護專家「叫、叫、壓、電」，由救護人員向學生展示急救器材的使用方法及如何施做心肺復甦術（CPR）。圖／蘆竹分隊提供
救護專家「叫、叫、壓、電」，由救護人員向學生展示急救器材的使用方法及如何施做心肺復甦術（CPR）。圖／蘆竹分隊提供

桃園市消防局第三大隊蘆竹分隊近日在南崁國小辦理小小消防英雄體驗營，吸引約400名師生參與。現場設置四大專業體驗站，包括「應變專家、救護專家、地震專家和風火專家」，學生們反應熱烈，每個人都收穫滿滿，藉此豐富學生的知識，也提升面對災難時的應變能力和自我保護意識。

蘆竹分隊指出，應變專家是消防體驗營的重要關卡，指導學生如何在火災發生時有效應對，包括火災逃生技巧訓練及面對緊急情況時的冷靜應對。透過實際濃煙模擬和互動教學，學生們身歷其境地學習如何迅速做出正確的決策和行動。

救護專家「叫、叫、壓、電」，向學生展示急救器材的使用方法及如何施做心肺復甦術（CPR），讓學生在模擬的情境中熟練掌握急救技能。這些訓練不僅有助於提升學生的急救能力和信心，還能培養團隊合作和溝通技巧。

地震專家是透過地震體驗車模擬地震時建築物的搖晃情況，學生在地震發生時迅速反應，採取適當的自我保護措施，「趴下、掩護、穩住」，減少可能的傷害安全避難。

風火專家則是通過濃煙箱來了解火場中煙霧的流向和影響，透過模擬真實火災中的煙霧擴散情況，增強學生們對火災逃生策略的理解和應對煙霧影響的能力，提高在火災發生時的自救自保能力。

蘆竹分隊提醒，一氧化碳（CO）是一種無色、無味且無臭的氣體，但卻潛在危險重重，為了保護自己及家人，記得定期檢查家中燃氣設備是否完好，保持通風良好以利氣體排出，並安裝含有一氧化碳檢測功能的報警器，避免在密閉空間內使用帶有燃燒引擎的工具或機械。

桃園市消防局第三大隊蘆竹分隊近日在南崁國小辦理小小消防英雄體驗營，學生們反應熱烈。圖／蘆竹分隊提供
桃園市消防局第三大隊蘆竹分隊近日在南崁國小辦理小小消防英雄體驗營，學生們反應熱烈。圖／蘆竹分隊提供
地震專家關卡是透過地震體驗車模擬地震時建築物的搖晃情況，學生在地震發生時迅速反應，採取適當的自我保護措施。圖／蘆竹分隊提供
地震專家關卡是透過地震體驗車模擬地震時建築物的搖晃情況，學生在地震發生時迅速反應，採取適當的自我保護措施。圖／蘆竹分隊提供
應變專家關卡指導學生如何在火災發生時有效應對，透過實際濃煙模擬和互動教學。圖／蘆竹分隊提供
應變專家關卡指導學生如何在火災發生時有效應對，透過實際濃煙模擬和互動教學。圖／蘆竹分隊提供

CPR 地震 火災

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