竹縣寶山鄉新設聲音科技執法設備 取締噪音車輛

新竹縣環保局今天表示，為遏止噪音車輛妨礙安寧，將在寶山鄉寶新路一段設置1處固定式聲音照相科技執法設備，預計7月招標採購，並於11月前安裝完成開始運作。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，近年來新竹科學園區2期擴建，提供更多就業機會，寶山鄉外來人口愈來愈多，對外聯絡道路交通流量大幅成長，連帶造成噪音等問題，寶山鄉公所及鄉民代表會也為此反映盼協助取締夜間噪音車輛。

新竹縣環保局表示，經派員前往取締，發現寶新路一段噪音車輛多，且民宅集中區域在晚上10時後常有噪音車行經，因此設置固定式聲音照相科技執法設備，盼有效改善。

環保局指出，竹縣目前執法中的聲音照相科技執法設備有1台移動式、1台半固定式及4台固定式，其中4台固定式分別設置於竹北市中華路、興隆路、西濱公路及竹東鎮北興路。

環保局說，依據噪音管制法規定，行駛音量超過管制標準可處新台幣1800元以上、3600元以下罰鍰，晚上10時至上午8時音量超標處最高3600元罰鍰，呼籲駕駛人車輛不改、不飆、不吵，維護居民安寧。