守護藻礁海洋生態 桃市府聯手海委會演練三接突發汙染

行政院長卓榮泰上周到桃園市觀音區，了解中油第三液態天然氣接收站工程進度，市政府、海洋委員會及中油今天在三接舉辦「觀塘工業區海岸污染緊急應變現地演練」，海巡署等合計13個單位也加入，是歷年地方上規模最大的海汙緊急應變演練。

環保局表示，桃園市沿岸擁有豐富的自然景觀與生態系統，涵蓋藻礁、濕地、沙丘及石滬等不同地貌，因此，針對不同海岸類型的汙染清理相當重要，而且是極具挑戰的任務；今天針對第三座天然氣接收站情境設定演練，模擬主題為突發地震可能引發火災、化學品及船隻加油時油料洩漏等事故，排訂相關應變措施演練。

演練由市府環保局主持，演練過程中各單位展示相關設備，並迅速應對各項任務，如中油公司偕同海巡署第12海巡隊出動海上空拍機與布設3道攔油索，完成海上油汙圍堵；海巡署北部分署第8岸巡隊使用遙控式動力救生圈與消防局聯手演練人員救護，最後環保局於岸際執行區域劃設及細沙灘油汙清除工作等。

演練現場動員約100人次，出動船艇5艘，各式應變車輛6輛及應變資材、機具。演練過程還聘請海洋汙染應變專家指導，海洋保育署副署長李筱霞也到場，各單位展現高度專業應變能力，確保在面臨突發性海洋汙染事件時能及時有效地反應，同時也提出相關建議作法，讓整體演練內容能更精進。