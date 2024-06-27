快訊

動盪的拉丁美洲政局：玻利維亞爆發武裝政變，3小時即失敗

日本熊隻襲擊事件層出不窮 專家警告一現象「他們不怕人了」

晴空匯火警調查結果出爐！排除充電樁 為「配線短路」引發火警

聽新聞
test
0:00 / 0:00

守護藻礁海洋生態 桃市府聯手海委會演練三接突發汙染

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
中油三接汙染緊急應變演練包括如何防止油汙等汙染物飄向珍貴的藻礁。圖／桃園市環保局提供
中油三接汙染緊急應變演練包括如何防止油汙等汙染物飄向珍貴的藻礁。圖／桃園市環保局提供

行政院長卓榮泰上周到桃園市觀音區，了解中油第三液態天然氣接收站工程進度，市政府、海洋委員會及中油今天在三接舉辦「觀塘工業區海岸污染緊急應變現地演練」，海巡署等合計13個單位也加入，是歷年地方上規模最大的海汙緊急應變演練。

環保局表示，桃園市沿岸擁有豐富的自然景觀與生態系統，涵蓋藻礁、濕地、沙丘及石滬等不同地貌，因此，針對不同海岸類型的汙染清理相當重要，而且是極具挑戰的任務；今天針對第三座天然氣接收站情境設定演練，模擬主題為突發地震可能引發火災、化學品及船隻加油時油料洩漏等事故，排訂相關應變措施演練。

演練由市府環保局主持，演練過程中各單位展示相關設備，並迅速應對各項任務，如中油公司偕同海巡署第12海巡隊出動海上空拍機與布設3道攔油索，完成海上油汙圍堵；海巡署北部分署第8岸巡隊使用遙控式動力救生圈與消防局聯手演練人員救護，最後環保局於岸際執行區域劃設及細沙灘油汙清除工作等。

演練現場動員約100人次，出動船艇5艘，各式應變車輛6輛及應變資材、機具。演練過程還聘請海洋汙染應變專家指導，海洋保育署副署長李筱霞也到場，各單位展現高度專業應變能力，確保在面臨突發性海洋汙染事件時能及時有效地反應，同時也提出相關建議作法，讓整體演練內容能更精進。

環保局表示，中油三接工程雖然還未完工，但是有必要先規畫演練，藉此有效提升各單位應變處理能力，與暢通跨單位協調窗口，為緊急應變海洋汙染事件做好充分準備。演練結束後還會檢討，進一步提出精進方案完善應變計畫，市府將持續推動各項防災演練，提升全市應對災害之能力與韌性，確保市民生命財產安全及生態環境的永續發展。

演練假想狀況也包括港區遭汙染，海巡等單位如何因應。圖／桃園市環保局提供
演練假想狀況也包括港區遭汙染，海巡等單位如何因應。圖／桃園市環保局提供

中油 海巡署 環保局 藻礁

延伸閱讀

北市環保局公私協力推好康 回收塑膠奶瓶折消費、拿衛生紙好禮

驅離陸海警船是阿Q式勝利？海巡署嚴正駁斥：勿淪中國認知作戰推手

巡防艇驅離陸海警船是阿Q式勝利？海巡署發聲明駁斥

守宮放壽司盤不罰女大生、罰業者 桃市府衛生局曝原因

相關新聞

守護藻礁海洋生態 桃市府聯手海委會演練三接突發汙染

行政院長卓榮泰上周到桃園市觀音區，了解中油第三液態天然氣接收站工程進度，市政府、海洋委員會及中油今天在三接舉辦「觀塘工業...

桃園危險路口綠鋪人行道會勘 所有參與人：維持步道不動

桃園市平鎮、中壢交界延平路、康樂路口綠鋪標線人行道，緊鄰一家鐵板燒餐廳業者請不同議員幫忙取消人行道，改畫卸貨及機車停車格...

北北桃YouBike推違規記點新制 滿3點停權2周全台都不能騎

桃園YouBike1.0系統逐步汰換2.0，繼使用者必須先投保免費傷害險或填寫投保意願書後，7月1日再推違規記點新制，禁止闖...

鎮庫收入少千萬？ 竹東公有停車場委外標案爆爭議

竹東鎮公有停車場委外經營標案遭質疑黑箱評選，5家投標廠商參與卻非由支付權利金最高的業者得標，讓鎮庫面臨短少千萬元收入，鎮...

TPASS上路 桃園公共運量增 班次卻不足

基北北桃和桃竹竹苗TPASS去年推出後，桃園市公車、捷運、公共自行車運量成長36%居六都之冠，但地方仍直言公車和捷運班次...

桃園好孕專車 納5縣市車隊

桃園市今年婦女節推出「好孕專車」，每人補助全台最高的9000元，但尖峰時刻容易叫不到車，市長張善政昨在市政會議宣布，納入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。