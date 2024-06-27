桃園危險路口綠鋪人行道會勘 所有參與人：維持步道不動

桃園市平鎮、中壢交界延平路、康樂路口綠鋪標線人行道，緊鄰一家鐵板燒餐廳業者請不同議員幫忙取消人行道，改畫卸貨及機車停車格，引起關切，市議員黃敬平今天上午邀交通局各單位會勘，基於友善行人交通，與會人本交通協會和學校、里長反對取消人行道，黃敬平、交通局最後決議，現行綠鋪人行道維持現狀不動，考量業者卸貨需求，一旁大樓前規畫卸貨區臨停。

台一線延平路、康樂路口為中壢、平鎮區交界，附近有中壢國小、中壢國中及中壢家商，每天往返學生、民眾多，過去路口未畫設人行道，學生、民眾必須走上快慢車道險象環生，黃敬平接獲桃園市人本交通推動協會及民眾陳情，今年3月在路口會勘畫設綠鋪人行道、槽化線護欄後，受到學生、民眾歡迎，中壢國中畢業生潘紫瑄說，過去上下學走路會害怕，希望繼續維持人行道，讓行人安心，最好兩側都畫設人行道。

延平、康樂路口友善行人綠鋪空間暨標線人行道檢討會勘中，人本交通推動協會人員、中壢國小、國中及中壢家商代表、里長都支持綠鋪人行道現況不變，基於友善行人交通，眾人都反對退縮及設置卸貨區機車格，御天下大樓社區主委同意大樓前規畫卸貨區臨停，中壢國小校長楊文森說，站在人本交通至上、學生上下學及家長接送安全，他全力支持人行步道，考量業者需求，到該校地下停車場停車，建議業者與交通局停車場商談採特約商店方式消費停車，達到消費互惠共存原則，解決停車和促進經濟。

該路口鐵板燒餐廳業者表示，如果一旁大樓規畫設置卸貨區臨停，可以接受，但是人行道太寬，他建議能否還是退縮，如能提供機車格更好，至於消費者到中壢國小停車停車還需了解。

黃敬平表示，3個月前接到民眾和人本交通協會反應畫設綠鋪標線人行步道及槽化線防撞桿，未料業者反彈向其他2議員陳情，遺憾今天會勘2議員和業者未參加，站在行人安全優先，會勘結論該綠鋪人行道不動，考慮業者卸貨需求，御天下社區主委同意大樓前提供卸貨臨停，由交通局擇期會勘，他也建議這次會勘決議後，一年內不要再辦理該路口相同會勘，如確定要再會勘，希望找齊人本協會、學校、里長及各相關議員全部到場，避免勞師動眾及浪費社會成本。

市府交通局科長黃貴正表示，該路口現行綠鋪槽化線約2.6公尺，接到民眾、業者陳情，原計畫折衷退縮小綠鋪寬度為1.6公尺，考量人本交通及很多民眾反對，避免影響行人，決定暫時維持綠鋪人行道現狀，在一旁社區大樓前規畫提供考量業者卸貨需求，將另找業者會勘敲定。