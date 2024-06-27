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北北桃YouBike推違規記點新制 滿3點停權2周全台都不能騎

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
北北桃共推YouBike違規記點新制，滿3點停權14天不能騎。本報資料照片
北北桃共推YouBike違規記點新制，滿3點停權14天不能騎。本報資料照片

桃園YouBike1.0系統逐步汰換2.0，繼使用者必須先投保免費傷害險或填寫投保意願書後，今天再推違規記點新制，禁止闖紅燈、逆向、雙載、未禮讓行人、騎車用手機及騎上騎樓等行為，違者可記1點，累計3點停權1周，7點停權1年，酒駕或毒駕更停權2年，停權期間全台YouBike皆無法使用。

桃園YouBike使用率高，上路迄今平均1年近1千萬筆租借紀錄，也由於使用率高，每年都有零星事故發生；交通局統計，全市去年與YouBike有關的交通事故共217件，除了自摔，也有汽機車擦撞，今年第一季也有52件，與去年同期持平。

桃園市交通局與雙北2市討論，訂定YouBike2.0租借辦法，必須投保免費傷害險才能租借2.0E電輔車，租接2.0一般車也至少要填投保意願書。

北北桃為提升交通安全，今天再推違規記點新制，闖紅燈、逆向、雙載、未禮讓行人、騎車用手機和車輛騎上騎樓都記違規點數1點，累計3點停權14天，累計7點停權1年，酒駕或毒駕則直接停權2年，酒駕標準依照道路交通管理條例施行細則，酒測呼氣值達0.15就算超標；停權期間全台各縣市YouBike均無法使用，使用者不服，可向當地交通局申訴。

雖然北北桃YouBike祭出違規記點新制，但違規認定與取締配套措施尚待補強；桃園市交通局坦言YouBike不像監理站列管的汽機車有明顯車牌，若非違規當下攔查，事後難查違規車輛，更別說追查當下租借該車的使用者身分。

目前，台北市政府有交通稽查員協助取締街頭慢車或行人違規，未來可協助取締YouBike違規，然桃園經費人力有限，暫無法跟進；另外，即使是交通稽查員，無權也無法對民眾施以酒測與驗毒，取締酒駕與毒駕仍有法律及行政層面問題要克服。

桃園市交通局表示，違規記點新制有預設未來可能會遇到的各種情況，下一步就是與警方合作，一方面透過警方取締開單掌握使用者違規情況記點，一方面也會將重大違規情事提供給警方調查。

北北桃共推YouBike違規記點新制，滿3點停權14天不能騎。圖／桃園市交通局提供
北北桃共推YouBike違規記點新制，滿3點停權14天不能騎。圖／桃園市交通局提供

YouBike 交通違規 桃園 自行車 記點

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