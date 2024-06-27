鎮庫收入少千萬？ 竹東公有停車場委外標案爆爭議

竹東鎮公有停車場委外經營標案遭質疑黑箱評選，5家投標廠商參與卻非由支付權利金最高的業者得標，讓鎮庫面臨短少千萬元收入，鎮公所回應標案採「最有利標」，並不是誰出價高誰就能得標，得標廠商有提出具體的智慧化停車解決方案，預計年底前將陸續在全鎮建置路邊停車收費柱。

竹東鎮公所表示，得標的廠商為科技公司，幾年前就曾在鎮公所前設置過示範型的智慧停車柱，此次標案其他參與投標廠商並沒有提出合適的具體方案，因此得標廠商在評選過程中獲得外聘委員總分最高，過程並非如外界所稱黑箱作業。

據了解，此次竹東公有停車場委外經營標案範圍包含全鎮路邊停車格及信義立體停車場，停車格數超過2千格，共有5家廠商參與，其中出價最高的業者願意提供3年8千萬元權利金，但最後卻是由出價最低僅6千6百萬元的業者得標，因此引發民眾在網路質疑評選過程存在黑箱。

竹東鎮民代表會主席范國威提出質疑，為何評選結果是由經營停車業經驗最少的廠商得標，且讓鎮庫直接損失1400多萬元收入，無法用於鎮內其他建設。鎮民代表會絕對會介入了解，釐清投標過程是否符合採購法，否則這樣的結果實在不合情也不合理。

竹東鎮長郭遠彰表示「所謂有貓膩、黑箱都是假消息」。他說，採用最高標不是不行，但權利金高低不是唯一考量，羊毛出在羊身上，廠商不會做賠本生意，若廠商以高價得標，那也會從其他面向控制成本。

郭遠彰強調，採用最有利標的方式是為了避免得標廠商為了後續成本影響履約品質或偷工減料，標案評選過程都有外聘委員評選並要求廠商提供企劃、簡報，以各委員獨立評分決定序位。

鎮公所指出，竹東鎮停車一直希望朝向智慧化停車努力，因為現行路邊停車都要靠收費員開單收費，但未來若全面智慧化，不僅收費精準能提高停車周轉率，且民眾也能利用網路掌握停車時間及繳費，方便許多。預計智慧停車柱將建置超過千支，公所已要求廠商盡快依照合約內容完成。