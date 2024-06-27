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新竹球場要移覆土 改採人工草皮

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新竹棒球場從前年7月24日封場迄今1年多，竹市府力拚今年推進覆土移除工程與重啟球場的規畫設計2大案，其中天然草皮及人工草皮2種規畫，在考量建置成本等因素後，決議採人工草皮。圖／竹市府提供
新竹棒球場從前年7月24日封場迄今1年多，竹市府力拚今年推進覆土移除工程與重啟球場的規畫設計2大案，其中天然草皮及人工草皮2種規畫，在考量建置成本等因素後，決議採人工草皮。圖／竹市府提供

新竹棒球場封場近兩年，市府昨公布高市結構技師公會審查結果，覆土重量過重，球場結構無法安全承載，結構計算也不符合法規；市府說，希望盡速推動覆土移除工程，並決議採人工草皮，9月底細部設計先招標。

新竹市府昨舉行「棒球場工程體檢會」第5次會議，工務處長陳明錚說，去年8月到今年3月，市府多次要求統包商應委託第三方公正單位鑑定，統包商置之不理，3月25日還向法院聲請保全證據，導致市府無法進場移除覆土。

市府4月委託高市結構技師公會，審查統包商提送進版結構計算書，經45天審查，結果不符合「混凝土結構設計規範」規定的強度設計法及相關規定，與市府及此案專案管理廠商意見相同。

工務處表示，後續持續推動除移除覆土、重啟規畫設計等工程，原案結算也進行中。市府已部分解除「球場工程」契約效力，但其餘部分仍須驗收及結算，且須由統包商履行保固責任。

棒球場設施改善監督小組召集人、國民黨市議員吳旭豐表示，市府準備進場改善棒球場，樂觀其成，希望不要再拖延，不要用各種司法、行政手段阻撓改善工程。

「球迷關心的是到底球賽何時開打。」民進黨市議員劉崇顯說，今年1月底市長高虹安就已決定用人工草皮，等於沒有實質進度；市府只說要移除覆土，卻不積極處理與廠商的合約關係，只有拖延和政治動作。

時力議員林彥甫說，「重點在改善，不是跟廠商的履約爭議」，結構技師已認定球場覆土超過負重，有安全疑慮，市府應更積極改善。

新竹 議員 高虹安

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