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苗縣噴灑戲水廣場 明起陸續開放消暑

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
炎炎夏日已到來，竹南獅山親子公園噴灑的戲水設施將從28日起開放。聯合報資料照片
炎炎夏日已到來，竹南獅山親子公園噴灑的戲水設施將從28日起開放。聯合報資料照片

炎炎夏日到來，苗栗縣苗栗、竹南、頭份3大鄉鎮市的噴灑戲水廣場或步道，將從明天起陸續開放，各有特色，提供親子「清涼一夏」的好去處。造橋火車站附近的戲水廣場正由鄉公所維修噴水設施中，預計7月初開放。

頭份運動公園水漾步道將從明天一路開放到9月1日，除了周一、周四2天保養不開放，其他天從下午3點開放到晚間7點；竹南鎮獅山親子公園也是明天起開放戲水，從下午2點到晚間7點，每天會依現場需求提前開放或延後結束。

苗栗市市民廣場噴水設備將從29日開放至9月1日，除周一實施機械保養、清洗蓄水池及雨天不開放，其他天開放時間為下午4點至晚間8點，現場播放兒歌，入夜後還有燈光效果。

苗栗縣政府教育處也盤點縣內國中小游泳池，目前除了巨蛋體育館、大同國小游泳池委外營運，獅潭國中及大湖、銅鑼、士林國小校內設有泳池，由校方自營並對民眾開放，其中獅潭國中、士林國小不收費，大湖及銅鑼國小游泳須收費。

游泳池 親子 頭份

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