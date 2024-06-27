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桃園好孕專車 納5縣市車隊

聯合報／ 記者朱冠諭巫鴻瑋／連線報導
桃園「好孕專車」3月8日上路，市長張善政昨宣布，納入北北基跟竹竹5縣市的車隊，預計7月上路。本報資料照片
桃園「好孕專車」3月8日上路，市長張善政昨宣布，納入北北基跟竹竹5縣市的車隊，預計7月上路。本報資料照片

桃園市今年婦女節推出「好孕專車」，每人補助全台最高的9000元，但尖峰時刻容易叫不到車，市長張善政昨在市政會議宣布，納入北北基跟竹竹5縣市的車隊，服務車輛從3500輛擴大到1萬6000輛，預計7月上路。新竹YouBike服務踏入新埔鎮，8月底前全縣騎YouBike前30分鐘免費。

凡設籍桃園孕婦及配偶設籍桃園的非本國籍孕婦，可向婦幼局申請「一生好運卡」，憑卡搭指定計程車享單趟最高補助250元，桃市婦幼局統計，上路3個多月來已核發6656件，執行率高。

張善政說，好孕專車推出後廣受好評，但計程車供不應求，且孕婦乘車需求有時會往雙北或新竹縣市，經副市長王明鉅檢討後，將原本限於設籍桃園的計程車，擴大到北北基、新竹縣市的車隊。

此外，新竹縣公共自行車YouBike服務範圍也擴大，新埔鎮成為繼竹北、竹東、新豐、湖口後，竹縣第5個開通鄉鎮市。縣長楊文科說，新竹縣YouBike啟用短短2年，累積破200萬人次使用，成綠色運輸重要一環，8月底前在竹縣無論是租一般YouBike2.0或電輔車，前30分鐘租車都免費。

新埔鎮長陳英樓說，新埔近年發展迅速，尤其田新重劃區開發帶來許多移居人口，可是鎮內又面臨新竹客運減班造成通勤不便，如今迎來YouBike共設10站，方便通學與觀光。

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