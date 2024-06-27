TPASS上路 桃園公共運量增 班次卻不足

基北北桃和桃竹竹苗TPASS去年推出後，桃園市公車、捷運、公共自行車運量成長36%居六都之冠，但地方仍直言公車和捷運班次數量仍不足，公車誤點、脫班更無解，通勤族只能「用時間換金錢」。台中市捷運、公車運量同獲TPASS加持成長，大眾運輸環境也被民代認為還有改善空間。

桃市府統計，目前基北北桃定期票平均月銷售50萬張、桃竹竹定期票平均月銷售6千張、桃竹竹苗定期票平均月銷售400張；TPASS上路後，桃園市區公車、捷運、公共自行車去年7至12月運量，較前年成長36%，又以桃園機場捷運成長86.7%最高，台鐵22.3%次之。

公共運輸運量雖成長，公車和捷運班次仍不足。議員李宗豪說，桃園市區公車駕駛缺嚴重，民眾抱怨市區公車誤點老問題遲未改善，寧願開自家車上路，交通更壅塞，議員許家睿也提到，八德轉運站啟用後，因公車缺司機，各路線難增班次及站點，都影響民眾搭乘意願。

交通局公共運輸科長陳家緯說，桃捷已增開12班次通勤加班車，並請公車業者針對人力重新安排時刻表，也要確實依班表發車，現行公車動態準點率趨近90%；桃園至今仍有200多位司機缺額，交通局今年推動「大客車駕駛受訓即就業」計畫，已有31人完成第一階段路考，最快8月上線。

台中市也受惠TPASS行政院通勤月票，經交通局統計，以今年與去年1到4月比較，台中捷運運量成長24%、公共自行車成長5.5%，市區公車則成長0.1%。

不過，市議員陳俞融認為，中彰投苗生活圈用月票搭捷運、輕軌僅5.3萬人次，南高屏生活圈則達17.6萬人次，原因出在台中僅一條捷運綠線，交通局在要求議會墊付TPASS中央補助與配合款前，應先考慮台中提升現有大眾運輸環境。

中市府交通局長葉昭甫說，TPASS實施後，市區公車運量成長較少，是因台中市雙十公車政策，公車10公里免費，超過最多只付10元，市府將想辦法增加民眾多搭公共運輸優惠。