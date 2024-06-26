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長照需求增！桃消辦外籍看護防災宣導 保護自己和長輩

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
現場看護人員實際進行通報、滅火、避難疏散練習，讓外籍看護人員親身體驗如何在火災發生時迅速有效地緊急應變。圖／三民分隊提供
現場看護人員實際進行通報、滅火、避難疏散練習，讓外籍看護人員親身體驗如何在火災發生時迅速有效地緊急應變。圖／三民分隊提供

近年來台灣高齡人口比例持續上升，長期照護需求大幅增加，外籍看護人員亦日益增多。為了提升長期照顧中心外籍看護人員的用火用電安全知識，避免意外事故發生，昨晚桃園市消防局第一大隊三民分隊與吉安老人長期照顧中心共同規劃，舉辦防火安全宣導講座。

三民分隊表示，這次講座以生動的實例和教學資料，針對長期照顧中心及外籍員工宿舍常見的火災隱患深入講解，詳細說明平時如何正確使用電器及煤氣爐具、如何避免用電過負載等重要觀念。並配合場所的外語即時翻譯，以確保宣導內容能有效傳達，有助於外籍員工跨越語言隔閡，充分理解消防人員想傳達的防災概念。

此外，現場也進行實際的通報、滅火、避難疏散練習，讓外籍看護人員親身體驗如何在火災發生時迅速有效地緊急應變。一名外籍看護人員透過翻譯人員表示，這次講座活動，讓他們學到了許多實用的用火用電知識，每個人都實際操作滅火設備及進行演練，上完課程後，更有信心在突發狀況下，能保護老年人與自己，感謝消防隊的規劃。

三民消防分隊黃柏豪分隊長表示，此次宣導講座的目的，是為提高外籍看護人員對用火用電安全的重視，讓他們在日常工作中能更好地防範火災，保障長者和自身的安全，災害發生時，也能發揮所學，立即做出應變，減少災害損失，大家一同齊心協力，共同維護安全環境。

現場看護人員實際進行通報、滅火、避難疏散練習，讓外籍看護人員親身體驗如何在火災發生時迅速有效地緊急應變。圖／三民分隊提供
現場看護人員實際進行通報、滅火、避難疏散練習，讓外籍看護人員親身體驗如何在火災發生時迅速有效地緊急應變。圖／三民分隊提供
了提升長照中心外籍看護的用火用電安全知識，桃園市消防局第一大隊三民分隊與吉安老人長期照顧中心共同舉辦防火安全宣導講座。圖／三民分隊提供
了提升長照中心外籍看護的用火用電安全知識，桃園市消防局第一大隊三民分隊與吉安老人長期照顧中心共同舉辦防火安全宣導講座。圖／三民分隊提供

外籍看護 火災

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