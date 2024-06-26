長照需求增！桃消辦外籍看護防災宣導 保護自己和長輩

近年來台灣高齡人口比例持續上升，長期照護需求大幅增加，外籍看護人員亦日益增多。為了提升長期照顧中心外籍看護人員的用火用電安全知識，避免意外事故發生，昨晚桃園市消防局第一大隊三民分隊與吉安老人長期照顧中心共同規劃，舉辦防火安全宣導講座。

三民分隊表示，這次講座以生動的實例和教學資料，針對長期照顧中心及外籍員工宿舍常見的火災隱患深入講解，詳細說明平時如何正確使用電器及煤氣爐具、如何避免用電過負載等重要觀念。並配合場所的外語即時翻譯，以確保宣導內容能有效傳達，有助於外籍員工跨越語言隔閡，充分理解消防人員想傳達的防災概念。

此外，現場也進行實際的通報、滅火、避難疏散練習，讓外籍看護人員親身體驗如何在火災發生時迅速有效地緊急應變。一名外籍看護人員透過翻譯人員表示，這次講座活動，讓他們學到了許多實用的用火用電知識，每個人都實際操作滅火設備及進行演練，上完課程後，更有信心在突發狀況下，能保護老年人與自己，感謝消防隊的規劃。