新竹棒球場重啟進入細部設計9月底招標 各黨看法不一

新竹棒球場從前年7月24日封場迄今1年多，市府今年4月24日委託高雄市結構技師公會審查結構安全，市府今公布，結果為不符合混凝土結構設計規範所規定強度設計法及相關規定，統包商結構計算不符合法規。

另外，竹市府力拚今年推進覆土移除工程與重啟球場的規畫設計2大案，其中天然草皮及人工草皮2種規畫，在考量建置成本等因素後，決議採人工草皮，棒球場重啟案將進入細部設計，預計今年9月底招標。

棒球場設施改善監督小組召集人、國民黨市議員吳旭豐表示，從這次會議結果看來，市府已經準備好進場改善新竹市立棒球場，決議的方向也和他們建議的人工草皮方向一致，其他像是覆土移除也可以開始作業，他也認為有新進度就是好事，樂觀其成。

至於結構安全方面，吳旭豐也表示，當初巨佳說結構安全無虞，如今也被高雄市結構技師公會打臉，希望巨佳不要再拖延改善工程，好好把合約結算、解約執行，不要用各種司法、行政手段阻撓棒球場改善工程。

民進黨市議員劉崇顯則指出，今年1月26日高虹安召開棒球場進度記者會時，就已經決議要人工草皮，如今開會又再次決議說要採人工草皮，等於這中間沒有實質進度；結構安全部分也一樣，市府只有把停車場封起來，說要移除覆土卻不積極處理與廠商的合約關係，也沒有任何實質進場做改善工程，全部都只有拖延以及政治動作。

劉崇顯認為重點不是採取何種工法改善，球迷關心的是到底球賽何時可以開打，市長高虹安在議會質詢時，曾壓出明年4月的時間，代表明年下半年球季可以開打，高虹安應該要公開承諾這件事，這才是大家關心的事。

時代力量議員林彥甫指出，市府先前就已做出決議採人工草皮方案，為何改善勞務案設計單位還要再次提出與天然草皮的比較？如此重工的做法，市府根本是在浪費公帑又球場拖延改善的時間。

林彥甫也質疑，體檢會的角色有包含參與棒球場的改善嗎？還是全由勞務委外單位負責設計？市府應要借重體檢會委員的專業讓棒球場改善到位，畢竟重點在改善，不是跟廠商的履約爭議。就目前看來，體檢會的功能並沒有被有效發揮。

林彥甫表示，市府委託的高雄市結構技師公會，如已認定球場覆土超過負重、結構有安全疑慮，市府為何不函請法院，以安全考量請求優先移除覆土暫置他處保存？球場改善沒進度，市府不該都推給是法院要求要保存證據，而應更積極採取行動。