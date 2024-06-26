民眾時間換金錢…TPASS上路桃園大眾交通工具運量增3成 班次不足難解

基北北桃和桃竹竹苗TPASS去年推出後，桃園市公共交通工具運量大增，桃園捷運運量成長幅度更達86.7％，但民代批機捷班次不足，公車誤點、脫班更無解，市民只能用時間換金錢，要求市府改善。交通局回應，桃捷已加開12班次，市府也推動「大客車駕駛受訓即就業」計畫，首批駕駛最快將於8月投入服務。

市府統計，目前基北北桃定期票平均月銷售50萬張、桃竹竹定期票平均月銷售6千張、桃竹竹苗定期票平均月銷售400張；TPASS上路後，桃園市區公車、捷運、公共自行車去年7至12月的運量，較前年成長36％，是六都中最高，其中又以桃捷成長86.7％最高，台鐵22.3％次之。

交通局指出，目前桃園市私人機動運具移轉比例達11.93%，隨大眾運輸使用率增加，桃園市每十萬機動車輛的事故率也下降4.6%、死亡率下降6.5%。

公共運輸運量雖成長，但民眾普遍反映公車和捷運班次數量不足。議員李宗豪說，桃園市區公車駕駛缺嚴重，去年起經常收到民眾抱怨市區公車誤點，老問題至今未改善，導致民眾難以順利轉乘捷運或台鐵，寧願開自家車上路，路上交通更壅塞。

議員許家睿也提到，八德轉運站啟用後，後續第二階段及第三階段路線調整，都要等到司機補齊才可上路，現況下各路線難增加班次及站點，都影響民眾搭乘意願。

交通局公共運輸科長陳家緯回應，桃捷已增開12班次通勤加班車；為改善公車誤點及脫班，已請業者針對現有人力重新安排時刻表，並督促業者確實依班表發車，現行公車動態準點率趨近90%；市府也與公路局協調9005、9023等國道客運路線，因應尖峰時段通勤需求。