竹北市公所向登革熱宣戰 投藥31里拚6月底完成
竹北市公所今天表示，為杜絕登革熱、保障市民生命安全，從5月起已實施噴藥相關作業，6月底前將完成竹北31個里的投藥工作，減少病媒蚊傳播可能。
竹北市公所今天發布新聞稿指出，為避免登革熱，從5月起依天氣狀況，逐步進行噴藥作業，而傳統噴藥方式採直線式噴藥，蚊子、蟑螂、跳蚤易有遁逃空間，公所改以病媒防治公司建議採用「方塊投藥」作業進行。
市公所表示，「方塊投藥」是以竹北市棋盤式道路特性，逐一針對各里劃設多個方形作業區塊，讓範圍內的病媒蚊無所遁形。
竹北市長鄭朝方告訴中央社記者，6月底前將完成竹北31個里的投藥工作，除噴藥作業外，清除病媒孳生源仍須從居家做起，建議民眾將室內外積水容器清理乾淨，才能有效阻隔登革熱。
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