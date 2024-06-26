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防海豚被困！苗栗外海麒崴、韻崴風電過環評 加強清除纏繞漁網

中央社／ 台北26日電
麒崴及韻崴2離岸風場位於苗栗縣外海，面積分別為150及135平方公里，2風場的單機裝置容量均為14-20MW，最大裝置容量分別為1190MW及1134MW，陸域輸配系統規劃於竹南鎮或通霄鎮上岸。圖／取自環評書
麒崴及韻崴2離岸風場位於苗栗縣外海，面積分別為150及135平方公里，2風場的單機裝置容量均為14-20MW，最大裝置容量分別為1190MW及1134MW，陸域輸配系統規劃於竹南鎮或通霄鎮上岸。圖／取自環評書

環評大會今天審查苗栗外海麒崴、韻崴2離岸風場環評案，環委要求加強每年5月至9月檢視、清除海纜及錨鍊纏繞漁網的情況，也避免白海豚、海龜等受困；經討論後本案補充修正後通過。

環境部今天召開環境影響評估審查委員會第15次會議，審查「麒崴離岸風力發電計畫環境影響說明書」及「韻崴離岸風力發電計畫環境影響說明書」等2案合併討論。

開發單位表示，麒崴及韻崴2風場均位於苗栗縣外海，面積分別為150、135平方公里，總裝置容量分別不超過1190百萬瓦、1134百萬瓦。

開發單位指出，在地質條件及屆時已商業化技術與設備條件允許下，打樁工法將使用如負壓式沉箱基礎或振動錘等對環境較友善工法；若採浮式風機，風機間距至少1000公尺。

開發單位說，依經濟部公告第二版「離岸風力發電區塊開發共同廊道」，規劃於苗栗縣竹南鎮或通霄鎮上岸；為減輕對定置漁業的影響，目前經濟部有請台電重新規畫，開發單位會等待規畫完成後再定案。

環評委員表示，若使用浮動式風機，雖然開發單位提出營運期間將每半年檢視纜線1次、至少每年一次清除海纜及錨鍊上纏繞的漁網，但若被錨鏈和繫纜纏繞的是鯨豚，發現時可能已經過數月，「沒有救援只有清除」，應該加強救援行為。

環委並提出優先規劃於5至9月間辦理纏繞檢視、清除，這段時間是生物活動比較多的時間點，如白海豚、海龜等，才能更即時解救生物。

開發單位承諾優先規畫檢視纏繞時程；也會配合天氣（如避開颱風等）、擇合適的時間清理。

經內部審議，環委及各機關均無新增意見，本案建議補充修正後通過。

海龜 環評 離岸風電

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