慶祝新埔鎮開通YouBike 竹縣到8月底租車前半小時免費
新竹縣YouBike服務再次踏入新區域，新埔鎮即日起啟用YouBike，成為竹縣第5個開通鄉鎮，不僅能作為民眾通勤之用，還能促進觀光，縣府慶祝新埔YouBike啟用，宣布到8月底前，全縣YouBike前30分鐘租借都免費。
竹縣府表示，即日起由縣府推出補助方案，到8月31日止，全縣包含竹北、竹東、新豐、湖口、新埔5鄉鎮，不論車種皆享有租借前30分鐘免費，鼓勵民眾騎乘培養使用習慣。
新埔鎮長陳英樓表示，新埔約3萬多人，近年城鎮發展迅速，尤其田新重劃區開發更帶來許多外來移居人口，可是鎮內又面臨新竹客運減班帶來通勤不便，因此鎮公所一直爭設YouBike，希望串連竹北。
陳英樓指出，這次共啟用10處站點，除了市區6站，褒忠義民廟前也有，民眾不僅可騎YouBike穿梭新埔市區認識「3街6巷9宗祠」，還能往來義民廟，尤其內思高工也設站，方便師生通學。
竹縣府交旅處長陳盈州表示，新埔鎮公所與縣府合作耗資2475萬元建置YouBike，不僅是為解決民眾通勤通學之用，還有觀光用途，去年底霄裡溪自行車道已經完工，沿岸十分漂亮，遊客騎累了還能到街上品嘗粄條。
新竹縣長楊文科表示，新竹縣YouBike啟用短短2年使用人次就已累積破200萬人次，已成竹縣綠色運輸重要一環，慶祝新埔啟用YouBike，縣府補貼民眾租借費，無論是一般YouBike 2.0或電輔車，前30分鐘租車都免費。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言