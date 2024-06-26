慶祝新埔鎮開通YouBike 竹縣到8月底租車前半小時免費

新竹縣YouBike服務再次踏入新區域，新埔鎮即日起啟用YouBike，成為竹縣第5個開通鄉鎮，不僅能作為民眾通勤之用，還能促進觀光，縣府慶祝新埔YouBike啟用，宣布到8月底前，全縣YouBike前30分鐘租借都免費。

竹縣府表示，即日起由縣府推出補助方案，到8月31日止，全縣包含竹北、竹東、新豐、湖口、新埔5鄉鎮，不論車種皆享有租借前30分鐘免費，鼓勵民眾騎乘培養使用習慣。

新埔鎮長陳英樓表示，新埔約3萬多人，近年城鎮發展迅速，尤其田新重劃區開發更帶來許多外來移居人口，可是鎮內又面臨新竹客運減班帶來通勤不便，因此鎮公所一直爭設YouBike，希望串連竹北。

陳英樓指出，這次共啟用10處站點，除了市區6站，褒忠義民廟前也有，民眾不僅可騎YouBike穿梭新埔市區認識「3街6巷9宗祠」，還能往來義民廟，尤其內思高工也設站，方便師生通學。

竹縣府交旅處長陳盈州表示，新埔鎮公所與縣府合作耗資2475萬元建置YouBike，不僅是為解決民眾通勤通學之用，還有觀光用途，去年底霄裡溪自行車道已經完工，沿岸十分漂亮，遊客騎累了還能到街上品嘗粄條。