清涼一夏！苗栗縣各地噴灑戲水廣場28日起陸續開放

炎炎夏日已來到，苗栗縣內擁有噴灑戲水廣場或步道的苗栗、竹南、頭份、造橋等鄉鎮市將從28日起陸續開放，提供親子「清涼一夏」的好去處。

頭份運動公園水漾步道將從6月28日開放到9月1日，除了周一、周四2天保養不開放，其他日子從下午3點開放到晚間7點；竹南鎮獅山親子公園也是28日開放戲水，從下午2點到晚間7點，每天還會依現場需求提前開放或延後結束。

苗栗市「市民廣場」噴水設備29日開放至9月1日，除周一實施機械保養、清洗蓄水池及雨天不開放，其他日子每天從下午4點至晚間8點開放，將天天換水，現場還會播放國語、閩南語、客語兒歌，夜間加碼燈光效果；造橋火車站附近的戲水廣場，鄉公所目前正維修噴水設施，預估7月初可開放，屆時將會公告周知。