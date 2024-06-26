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快儲水！台水修管線 影響林口火力發電廠、桃園7萬餘戶

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
台灣自來水公司為修補破裂管線將暫停桃園部分區域供水，預計5.5萬戶無水可用，呼籲民眾即早準備。聯合報系資料照
台灣自來水公司為修補破裂管線將暫停桃園部分區域供水，預計5.5萬戶無水可用，呼籲民眾即早準備。聯合報系資料照

台灣自來水公司發現桃園市桃園區大興西路二段293號前輸水管線有滲漏情形，預計周五（29日）凌晨開挖修復，修復工程預計要21小時，屆時將影響桃園、蘆竹、大園3區7萬餘戶及新北市林口火力發電廠用水，呼籲民眾即早儲水備用。

台水公司表示，滲漏管線為內徑90公分的輸水管線，因路面滲水被發現，為了修復必須停水的戶數約有5.5萬戶，分布桃園、蘆竹和大園3行政區，新北市林口火力發電廠也在停水範圍內，工程預計29日凌晨2時進行，當晚11時才會恢復供水。另外，桃園和龜山2區另有1.6萬戶減壓供水。

台水第二區管理處副處長吳文忠表示，依據目前調查，該管線因為破損位置在水管下緣，如不修補，自來水滲漏情況會持續發生，而且破損有可能越來越嚴重，不僅浪費水資源、水壓減弱影響民眾用水，滲漏出來的水若無法隨土壤排走，路面滲水情況也有可能再現，影響用路安全。

吳文忠表示，此次修復將採內補方式，由人員進入管線由內而外焊接鋼管，其修復強度會比從外部修補高，避免情況一再發生，但也因為如此，必須停水。林口火力發電廠雖在停水範圍，但該廠另有一支專管供水，應不至於影響設備運作。

停水鄰里如下：

桃園區：中埔里、中寧里、北埔里、南埔里、同安里、同德里、大有里、大業里、大興里、寶安里、寶山里、寶慶里、寶民里、新埔里、明德里、汴洲里、瑞慶里、經國里、自強里、莊敬里、西埔里。

蘆竹區：內厝里、南崁里、南榮里、南興里、坑口里、宏竹里、富竹里、山腳里、正興里、海湖里、濱海里、福興里、蘆竹里、蘆興里、長興里。

大園區：三石里、菓林里。

蘆竹區：正興里、福昌里、福興里、興榮里、錦興里、順興里。

龜山區：南上里、南美里、大坑里。

桃園

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