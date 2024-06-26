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桃園台1線至文中路銜接道路車流多 盼替代道路拓寬
桃園中壢台1線至文中路主要靠文化路及忠孝路銜接，不過上下班時車流量多，大華路為聯繫替代道路，不過路幅較小，路旁還會停放車輛，拓寬問題吵了多年仍未定案，有民代希望盡速解決。桃園市工務局回應，今年9月辦理定線說明會，預計拓寬總經費約6208萬元。
市議員張曉昀表示，台1線至文中路的替代道路少，且忠孝路及文化路容易壅塞，因此許多人會利用大華路作為替代道路，不過大華路路幅較為狹小，加上旁邊多為民宅，民眾會在自家門前停車，路幅也會受影響，且多年前就不斷討論要拓寬，遲遲未有下文。
張曉昀說，大華路周邊多為農地，加上周圍多老舊社區，其實停車空間不足，有些地主會將私人土地設置為停車場，租給有需要停車的民眾，因此這些地主其實也有收入，對於土地被徵收的急迫性就較低，若價錢與市府談不攏，自然不會釋出土地。相關單位應該盡速協調討論，讓替代道路增加，避免交通壅塞問題惡化。
工務局規劃設計科長陳相熹表示，大華路旁而私有土地共10筆，目前刻正辦理定線說明會前置作業，預計9月辦理定線說明會，預計拓寬長170公尺、寬至8公尺，工程經費1200萬元、用地經費3008萬元、補償經費2000萬元，合計經費6208萬元。
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