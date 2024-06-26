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桃捷綠線站名票選「巧克力站」僅奪第2 冠軍另外有站

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園捷運綠線站名票選結果出爐，網路討論度最高的G02站「巧克力站」僅拿第2名，以些微差距輸給G08「景福宮站」。記者陳俊智／攝影
桃園捷運綠線站名票選結果出爐，網路討論度最高的G02站「巧克力站」僅拿第2名，以些微差距輸給G08「景福宮站」。記者陳俊智／攝影

桃園捷運工程局舉辦捷運綠線站名票選，G02站因鄰近八德區巧克力街，得名「巧克力站」，活動期間討論度最高，但總得票數9239票僅居第二名，以些微差距輸給G08站「景福宮站」9310票；捷運局表示，票選結果只是參考，並非最終結果，正式站名有待市府審議小組決定。

桃園捷運綠線拚2026年北段7站先通車，全線15座車站命名也如火如荼進行，第一階段徵名收集超過5千個站名，第二階段各站各挑5個名字供民眾票選，其中不少有趣名稱，例如「巧克力站」、「桃園監理站」、「南崁轉運站」等，乍聽讓人摸不著頭緒，但了解緣由後又會覺得貼切。

G02因鄰近八德區巧克力街，有「巧克力站」、「巧克力街站」和「介壽巧克力站」，討論度最高；G04站因鄰近八德銀和街，「銀和站」有民眾認為讀音與「銀河」相同，令人玩味；G06、G12分別鄰近桃園監理站和南崁轉運站，也獲命名「桃園監理站」和「南崁轉運站」。

G02「巧克力站」雖然討論度最高，但總得票數以些微差距輸給G08「景福宮站」；捷運局表示，景福宮被地方民眾稱為「大廟」，是桃園重要古蹟和文化資產，也是信仰中心，平日香火鼎盛，更是桃園市民日常聚集聊天的場所，這次票選最高，顯見桃園人對在地文化的情感連結。

景福宮主委簡征潭表示，景福宮位於桃園老城區，許多人出遠門會到廟裡向神明祈求旅途一切順利，歸鄉時也來報平安，站名若能採用「景福宮站」，象徵捷運旅客都有受到神明祝福，寓意良好，也是地方重要建設接地氣的表現。另外，老城區逐漸凋零，期待捷運通車為地方注入新血，重現往日熱鬧繁華。

捷運局表示，站名票選結果並非最終結果，正式名稱還要審酌是否會與現存地標地名混淆，以地標命名也要考慮地標有無可能消失或移除，因此有待市府評審小組開會討論。至於第二階段票選活動抽獎預計8月底抽出，請持續關注捷運官網相關訊息。

巧克力 捷運 桃園

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