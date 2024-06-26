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桃園好孕專車擴大！納北部5縣市車隊 7月上路
桃園市今年婦女節推出「好孕專車」，每人補助全台最高的9000元。市長張善政今天在市政會議宣布，納入北北基跟竹竹5縣市的車隊，服務車輛從3500輛擴大到1萬6000輛，預計7月1日正式上路，擴大層面照顧孕婦。
目前只要設籍桃園的孕婦，及配偶設籍桃園的非本國籍孕婦，可向婦幼局申請「一生好運卡」，憑卡搭指定計程車享單趟最高補助250元，可從孕期一路使用到產後7個月。婦幼局統計，好孕專車補助3個多月來已核發6656件，執行率高，但也被批評車輛明顯不足，尖峰時刻常叫不到車。
張善政表示，好孕專車推出後廣受好評，但計程車也供不應求，且孕婦行動不限桃園，有時會往北到雙北、或往南到新竹縣市，經副市長王明鉅檢討後，將原本限於設籍桃園的計程車，擴大到北北基、新竹縣市的車隊都能加入一起來提供服務，車輛數將從原本的3500輛，增加1萬2500輛，達到1萬6000輛規模。
張善政坦言，原本市府覺得3500輛計程車數量很足夠，實際上卻供不應求，有擴大能量的必要，市府團隊也常檢討1999服務電話，看市民對市府施政服務還有哪些需要改進的地方，希望讓政策更好。
交通局表示，經統計，有6％孕婦戶籍在桃園但實際居住地點在新北，且林口長庚醫院排班計程車很多是雙北的車隊，住交界處的孕婦更有可能到新北、新竹的醫院或診所產檢，因此擴大共同營業區，可照顧更多準媽媽。
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