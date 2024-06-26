桃竹農田一期稻遇上這2現象 7月收成估減少一成

桃園市近日下午雷陣雨，石門水庫集水區入流回升，蓄水量維持近3成5，農業穩定供水，桃園、新竹農田灌區一期稻逐漸抽穗轉金黃，部分灌區農民今天上午表示，受之前缺水、最近連續梅雨下降及溫濕度影響，預期一期稻作收成不如去年、產量約下降一成，農水署桃園、石門管理處灌區並預計一期稻7月上旬轉黃開始收割，部分農田收成不如預期。

石門水庫集水區近日降雨，水利署北區水資源分署也在上周實施人工增雨作業，水庫維持入流增加，截至今天中午，石門水庫水位略增至224.91公尺、蓄水量較上周稍回升至7034萬噸、蓄水率回升至34.27%，一期稻抽穗後期，農業穩定供水，民生及產業各項供水穩定。

桃園管理處表示，一期稻的早稻相繼抽穗成熟，大約7月上旬開始收割，只是之前缺水，水庫輪灌影響，之後梅雨雨量來，造成稻作病蟲害比去年嚴重，加上農民怕缺水不敢曬田（養田），影響今年收成，尤其新屋、楊梅、湖口、新豐部分海邊灌區影響較大，連帶影響今年一期稻收成不如去年；石門管理處說，隨著近日雨量較足，農民未反映缺水，該處灌區農田抽穗較遲些，預計收割期將延到7月中旬之後。