新竹棒球場統包商結構計算不符法規 重啟將採人工草皮

新竹棒球場從前年7月24日封場迄今1年多，市府今年4月24日委託高雄市結構技師公會審查結構安全，市府今公布，結果為不符合混凝土結構設計規範所規定強度設計法及相關規定，統包商結構計算不符合法規。

另外，竹市府力拚今年推進覆土移除工程與重啟球場的規畫設計2大案，其中天然草皮及人工草皮2種規畫，在考量建置成本等因素後，決議採人工草皮，棒球場重啟案將進入細部設計，預計今年9月底招標。

新竹市政府昨天下午召開新竹市立棒球場工程體檢會第5次會議，工務處長陳明錚指出，從去年8月到今年3月，市府多次要求統包商應委託第三方公正單位鑑定，經多次會議要求與發函催告，統包商仍置之不理，又於3月25日向法院聲請保全證據，導致市府無法進場移除覆土。

工務處強調，市府今年4月24日委託高雄市結構技師公會審查，統包商提送之進版結構計算書，其以「現況」作為結構安全檢核，經45天完成審查後，審查結果為不符合（無法滿足）「混凝土結構設計規範」規定強度設計法及相關規定。顯見與市府及本案專案管理廠商函告統包商應修正進版結構計算書審查意見相同，計算方式不符合法規的設計規範。