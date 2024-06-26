桃捷綠線主線車站命名票選 G08景福宮站最高票
桃園捷運綠線主線車站命名活動票選結果出爐。桃園捷工局表示，15座車站中，G08「景福宮站」拿下最高票、熱門度最高；投票結果將由市府評審小組進行最後審議。
桃園捷運綠線主線車站推出命名活動，第1階段徵名活動在今年3月結束，第2階段票選活動在本月11日至24日舉行，全台民眾皆可透過線上投票為15座車站命名。
桃園市政府捷運工程局今天發布新聞稿表示，第2階段票選投票結果出爐，其中G08「景福宮站」拿下最高票數、占比65%，其次為G03的「巧克力站」、占比48%，以及G04的「大湳站」、占比47%。
桃園捷工局分析，15座車站有7座的名稱在2階段都是第1名，這7座車站分別是G02仁德公園站、G03巧克力站、G08景福宮站、G09桃園夜市站、G13a蘆竹站、G14水尾站及G31菓林站。
桃園捷工局表示，投票結果將送至市府評審小組，進行最後的站名審議；第2階段徵名活動抽獎近期會進行，第2階段票選活動抽獎預計今年8月底抽出，請參與的民眾持續關注官網及留意相關訊息。
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