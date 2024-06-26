苗栗𪹚人市集展現新貌推食神爭霸 火、旁兩字將合體

苗栗市公所為改善苗鐵路高架橋商場，斥資700萬元規畫新增12個美食攤位，並結合苗栗特有民俗「𪹚龍」美化環境，商場市集命名「𪹚人市集」，但先前直立式招牌成了「 火旁人市集」引起熱議，也有不少創業民眾詢問進駐方式，市公所特別舉辦「食神爭霸戰」遴選優勝者進駐，「火旁人市集」的火、旁兩字未來也將合體。

市公所指出，「𪹚人市集」規畫12個新攤位，並統一攤位招牌，商場動線採流線形，而非傳統的棋盤型攤位，更顯活力並吸引人潮，在新舊賣場間的鐵路橋梁大圓柱下方，也改裝成小舞台，未來可供學生或居民作為表演及運動空間。

苗栗市特有的元宵民俗早年都稱為「炸龍」，市公所20多年前推出炸龍系列活動時，改用客家語發音的「𪹚龍」，但電腦打不出這個新創字，只能（火旁）龍呈現，這次中苗商場市集直立招牌「火旁人市集」也引發討論，市公所表示將要求廠商調整字型，將火、旁合體成單獨一字；中苗市集新增的美食攤已近完工，攤位的呈現方式讓人耳目一新。

市長余文忠表示，有許多想創業民眾來電詢問「𪹚人市集」進駐方式，因僅有新增12個攤位，基於公平公正考量，市公所特別辦食神比賽，以徵選出最優質的12隊，參賽隊伍每隊可獲3000元材料補助費，最終入選的12隊除了能進駐市集，每隊也可獲創業啟動金1萬元。

市公所表示，食神爭霸戰受理報名的名額以50隊為原則，評審當天參賽隊伍要將做好的料理美食送到會場，並不在現場製作；今起至7月1日接受報名，7月10日上午10點在北苗公有零售市場2樓進行評選。