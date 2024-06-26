快訊

MLB／首打席開轟又敲致勝安！大谷翔平解釋6月火燙關鍵

一堆人咳嗽！醫示警出現「7症狀」別再拖：馬上去看病

民眾黨劍指2026牽動全台布局 藍藉民調邊緣化黃國昌？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗𪹚人市集展現新貌推食神爭霸 火、旁兩字將合體

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗市公所改善中苗鐵路高架橋商場，斥資700萬元規畫新增12個美食攤位，並結合苗栗特有民俗「𪹚龍」美化環境，將市集命名「𪹚人市集」。記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所改善中苗鐵路高架橋商場，斥資700萬元規畫新增12個美食攤位，並結合苗栗特有民俗「𪹚龍」美化環境，將市集命名「𪹚人市集」。記者胡蓬生／攝影

苗栗市公所為改善苗鐵路高架橋商場，斥資700萬元規畫新增12個美食攤位，並結合苗栗特有民俗「𪹚龍」美化環境，商場市集命名「𪹚人市集」，但先前直立式招牌成了「 火旁人市集」引起熱議，也有不少創業民眾詢問進駐方式，市公所特別舉辦「食神爭霸戰」遴選優勝者進駐，「火旁人市集」的火、旁兩字未來也將合體。

市公所指出，「𪹚人市集」規畫12個新攤位，並統一攤位招牌，商場動線採流線形，而非傳統的棋盤型攤位，更顯活力並吸引人潮，在新舊賣場間的鐵路橋梁大圓柱下方，也改裝成小舞台，未來可供學生或居民作為表演及運動空間。

苗栗市特有的元宵民俗早年都稱為「炸龍」，市公所20多年前推出炸龍系列活動時，改用客家語發音的「𪹚龍」，但電腦打不出這個新創字，只能（火旁）龍呈現，這次中苗商場市集直立招牌「火旁人市集」也引發討論，市公所表示將要求廠商調整字型，將火、旁合體成單獨一字；中苗市集新增的美食攤已近完工，攤位的呈現方式讓人耳目一新。

市長余文忠表示，有許多想創業民眾來電詢問「𪹚人市集」進駐方式，因僅有新增12個攤位，基於公平公正考量，市公所特別辦食神比賽，以徵選出最優質的12隊，參賽隊伍每隊可獲3000元材料補助費，最終入選的12隊除了能進駐市集，每隊也可獲創業啟動金1萬元。

市公所表示，食神爭霸戰受理報名的名額以50隊為原則，評審當天參賽隊伍要將做好的料理美食送到會場，並不在現場製作；今起至7月1日接受報名，7月10日上午10點在北苗公有零售市場2樓進行評選。

市公所說，公所一直致力客家美食的推廣與創新，也鼓勵苗栗青年展示自身才華並選擇回鄉創業，希望透過「𪹚人市集」讓創業者在現場與消費者互動，提升產品與服務的成熟度與曝光度，實現創業夢。

苗栗市公所改善中苗鐵路高架橋商場，斥資700萬元規畫新增12個美食攤位，並結合苗栗特有民俗「𪹚龍」美化環境。記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所改善中苗鐵路高架橋商場，斥資700萬元規畫新增12個美食攤位，並結合苗栗特有民俗「𪹚龍」美化環境。記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所改善中苗鐵路高架橋商場，斥資700萬元規畫新增12個美食攤位，並結合苗栗特有民俗「𪹚龍」美化環境，將市集命名「𪹚人市集」。記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所改善中苗鐵路高架橋商場，斥資700萬元規畫新增12個美食攤位，並結合苗栗特有民俗「𪹚龍」美化環境，將市集命名「𪹚人市集」。記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所改善中苗鐵路高架橋商場，斥資700萬元規畫新增12個美食攤位，並結合苗栗特有民俗「𪹚龍」美化環境。記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所改善中苗鐵路高架橋商場，斥資700萬元規畫新增12個美食攤位，並結合苗栗特有民俗「𪹚龍」美化環境。記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所改善中苗鐵路高架橋商場，直立式招牌成了「火旁人市集」引起議論。記者胡蓬生／攝影
苗栗市公所改善中苗鐵路高架橋商場，直立式招牌成了「火旁人市集」引起議論。記者胡蓬生／攝影

創業 客家美食 苗栗市

延伸閱讀

苗栗市扶弱助學專戶成立 今天獲捐158萬元起手式

到老人文康有車可搭了 苗栗市公所免費巴士新增路線

邱鎮軍插旗苗北成立聯合服務處 藍軍苗栗優勢更鞏固

苗栗警分局、戶政、地政所遷建在一起 縣長鍾東錦有想法

相關新聞

苗栗𪹚人市集展現新貌推食神爭霸 火、旁兩字將合體

苗栗市公所為改善苗鐵路高架橋商場，斥資700萬元規畫新增12個美食攤位，並結合苗栗特有民俗「𪹚龍」美化環境，商場市集命...

桃園永安漁港疏浚土方再利用 將填海打造海埔新生地

桃園新屋永安漁港沿岸及港口泥沙淤積嚴重，需定期疏濬，不過因疏浚土方堆置需要空間，桃園市政府前年啟動北岸整體改善圍堤工程，...

守宮放壽司盤不罰女大生、罰業者 桃市府衛生局曝原因

元智大學一名女大生日前帶寵物守宮到壽司郎用餐，還在網路PO出將守宮放上餐桌的醬料盤的照片，引發網友撻伐，壽司郎總公司喊告...

機捷A7生活圈機能加分！桃園文青國中小啟用 二期校舍再開工

桃園機捷A7體育大學站周邊發展快速，大量人口移入，成為新興生活圈，就學空間也跟著需求快速攀升，去年9月首度招生的龜山區「...

露營夯申請設置難！竟出現網路詐騙 桃市府：輔導團手把手解難題

桃園市政府觀光旅遊局積極輔導露營場合法化，近期網路出現露營場申請設置詐騙訊息，引起重視，觀旅局今天下午在復興區舉辦說明會...

新竹市關埔空橋順利決標 預計今年8月開工、明年完工

新竹市慈雲路空中行人步道橋工程今天順利決標，工程預計於今年8月開工、明年完工。新竹市長高虹安表示，工程範圍包含跨越慈雲路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。