桃園永安漁港疏浚土方再利用 將填海打造海埔新生地

桃園新屋永安漁港沿岸及港口泥沙淤積嚴重，需定期疏濬，不過因疏浚土方堆置需要空間，桃園市政府前年啟動北岸整體改善圍堤工程，預計今年10月完工，屆時再將土方回填成為海埔新生地。桃園市農業局表示，未來將打造成綠地廣場，並將部分空間設置停車場。

永安漁港為地方知名景點，每到假日總吸引不少遊客前往，不過泥沙淤積港口疏浚一直都是地方大工程，過去每年皆編列4000萬元疏濬，不過疏濬的土方堆置或運走也都是需要花錢，因此市府決定展開永安漁港北岸整體改善計畫圍堤工程，預估可提供堆置疏浚土方22萬立方公尺，打造4.3公頃的海埔新生地。

農業局表示，永安漁港每2年疏濬1次，清淤土方約7萬立方公尺，評估港區填成海埔新生地需耗時6年。而永安漁港北岸整體改善圍堤工程於前年9月開工，截至目前工程進度約78%，工程預訂於今年10月24日完工。工程因臨海側施工不易，施工時易受漁港東北季風、強烈風浪等因素影響，廠商目前已加開工作面，並積極調派施工人力及機具趕工，以利於計畫期程內完工。

農業局說，中油因興建第3座液化天然氣接受站工程需要土方，這幾年由中油協助竹圍及永安漁港疏濬，等需要土方足夠後，剩下疏濬工作則由市府接手疏濬作業，評估海埔新生地完工時間可能會再拉長。

農業局表示，後續填土時靠路側會優先施作，過去在環評時就規畫設置綠地，不過因永安漁港人潮眾多，因此部分空間考慮做停車場，滿足遊客需求。