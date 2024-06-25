守宮放壽司盤不罰女大生、罰業者 桃市府衛生局曝原因
元智大學一名女大生日前帶寵物守宮到壽司郎用餐，還在網路PO出將守宮放上餐桌的醬料盤的照片，引發網友撻伐，壽司郎總公司喊告，也要各分店全面消毒。網友質疑衛生單位為什麼不處分行為人？桃園市衛生局今天強調，食安法主要規範的是業者，即便是依據「食品良好衛生規範準則」有對寵物有相關規範，也是看業者是否有按規範維護餐廳環境的衛生，稽查對象並不是消費者。
衛生局指出，衛生局也有針對消費者到壽司郎，把守宮放在醬料盤醬一事與消保官研究，一樣認為顧客的行為不受消保法規範，消費者的行為還是要由業者決定提告與否。
衛生局說明，有關消費者私帶寵物進入壽司店內用餐，並將寵物放置醬料盤上，業者如果發現消費者攜帶寵物進店用餐，必須依據「食品良好衛生規範準則」針對寵物不能任意走動等具體準則加以管制。
業者如果違反食品良好衛生規範準則規範，衛生局就會要求限期改正，屆期未改善，可依食安法第44條裁罰業者6萬元以上、2億元以下罰緩。女大生為消費者並不屬於食安法規範對象。
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