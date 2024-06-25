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機捷A7生活圈機能加分！桃園文青國中小啟用 二期校舍再開工

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市府再斥資6億2500多萬元推動校舍第2期工程，今市長張善政親臨主持開工動土典禮，預計2026年底竣工。記者周嘉茹／攝影
桃園市府再斥資6億2500多萬元推動校舍第2期工程，今市長張善政親臨主持開工動土典禮，預計2026年底竣工。記者周嘉茹／攝影

桃園機捷A7體育大學站周邊發展快速，大量人口移入，成為新興生活圈，就學空間也跟著需求快速攀升，去年9月首度招生的龜山區「文青國民中小學」校舍今正式啟用，市府將再斥資6億2500多萬元推動校舍第2期工程，預計2026年底竣工，提升A7站生活圈機能。

文青國民中小學今舉行「二期校舍開工動土暨一期校舍啟用典禮」，市長張善政親臨現場主持。工務局指出，市府2年前辦理文青國民中小學校舍新建工程，並分期執行施作，第一期工程興建校門傳達室、1棟幼兒園及1棟國小校舍，今年1月竣工。

其中幼兒園棟為地上2層樓，設置教室及其他活動空間共12間，包含活動室、辦公室、教保準備室及廚房；國小棟為地上4層樓，設置教室及其他相關空間共22間，工程今年1月竣工，經費約2億8896萬元。

今第二期工程開工動土，興建國小、國中、圖書及專科共4棟校舍，國小棟為地上4層，包括15間一般教室及1間健康中心；國中棟為地上4層，規劃25間一般教室及1間教務處；專科棟地上4層，設置專科教室15間、資訊教室2間、教師室及會議室等行政空間共7間、廚房1間；圖書棟為地上3層，規劃為圖書室及視聽教室；另外也規劃興建1棟活動中心，目前正在辦理招標作業中，以2026年底完工為目標。

桃園市教育局統計，文青國中小於112學年度開始招生，首次招生共招收4班117人。經查該校114至118學年度，未來學區預估設籍新生人數為273人、271人、255人、278人及226人；該校二期校舍工程預計於115學年度完工，每年級可招收6班，最多可以容納1152位學生。

去年9月首度招生的龜山區「文青國民中小學」，目前已有國小部1年級新生4班，今校舍正式啟用。記者周嘉茹／攝影
去年9月首度招生的龜山區「文青國民中小學」，目前已有國小部1年級新生4班，今校舍正式啟用。記者周嘉茹／攝影
今第二期校舍工程開工動土，將興建國小、國中、圖書及專科共4棟校舍，另外也規劃興建1棟活動中心，目前正在辦理招標作業中。模擬圖／工務局提供
今第二期校舍工程開工動土，將興建國小、國中、圖書及專科共4棟校舍，另外也規劃興建1棟活動中心，目前正在辦理招標作業中。模擬圖／工務局提供
文青國中小建築物以校徽意象為發想，屋簷設計以鷹展翅之姿為設計，呈現校舍建築多元風貌。記者周嘉茹／攝影
文青國中小建築物以校徽意象為發想，屋簷設計以鷹展翅之姿為設計，呈現校舍建築多元風貌。記者周嘉茹／攝影

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