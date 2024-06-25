露營夯申請設置難！竟出現網路詐騙 桃市府：輔導團手把手解難題

桃園市政府觀光旅遊局積極輔導露營場合法化，近期網路出現露營場申請設置詐騙訊息，引起重視，觀旅局今天下午在復興區舉辦說明會，吸引許多業者參與，局長周柏吟表示，目前申辦露營場面臨露營場容許設施面積過小、碎石級配計入設施面積及水保計畫難題，該局向中央反映放寬面積及允許簡易水保計畫代替，市府輔導團手把手教學幫業者解決申設難題，激勵露營場合法發展。

全桃園現有149家露營場地，其中復興區約120家、約8成，目前全市僅7家、約5%合法露營場，屬於休閒農業區及都市計畫風景區合法土地，今年3月復興區羅浮里「Kiwi Camping休閒露營區」更是首台首件既有非都市土地農牧用地合法露營場，其他95%露營場涉及農牧用地或林業用地不合法，申設困難，該局在拉拉山遊客中心舉辦露營場申設輔導說明，吸引近200人次、90家業者參加，希望爭取輔導合法化。

全台瘋露營熱潮下，市府觀旅局表示，市府積極輔導既有露營場合法設置，目前82家業者提出申請設置，有35案通過第一階段土地容許使用，後續業者依核定計畫內容，辦理水保計畫、設置汙水處理設施及申請建築物使用執照，符合相關法規後，就能申請露營場設置登記。

在此申設露營場熱潮下，近期網路竟出現露營場申設詐騙訊息，周柏吟提醒指出，加入市府官方輔導案，不僅能獲得最正確訊息，輔導團隊本身也是喜愛露營的露友，可鼓勵更多人選擇接觸合法露營場，此外，申設露營場若在原住民部落範圍，經營者為原住民，還可以建築物結構安全鑑定證明文件方式替代使用執照，可大大降低原住民既有露營場合法化難度。

面對第1階段中央法規容許露營設施面積10%、660平方公尺上限面積過小及碎石級配計入設施面積，業者希望放寬，第2階段的水保計畫與施作難題，周柏吟表示，該局多次向中央反映放寬容許面積及露營場條件允許簡易水保計畫，輔導團隊有專業技師，可手把手教學幫忙業者解決露營場申設過程各種難題。

他鼓勵業者踴躍加入輔導，市府以最快的速度輔導露營場合法化，成為合法露營場後，該局會全力幫業者宣傳和辦理露營場特色活動，也會串連桃園觀光資源，把具桃園特色露營場推薦更多露友，讓露營成為桃園觀光特色亮點之一。