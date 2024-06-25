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新竹市關埔空橋順利決標 預計今年8月開工、明年完工
新竹市慈雲路空中行人步道橋工程今天順利決標，工程預計於今年8月開工、明年完工。新竹市長高虹安表示，工程範圍包含跨越慈雲路、埔頂三路交叉口4處住商社區竹科潤隆、Ur夢想市、東方明珠及豐邑文心匯社區等4座空橋，將補上關埔全區最為關鍵的空橋區域，完工後將紓解慈雲路長期大量的人車交通問題，提供市民更安全的人行環境。
高虹安指出，新竹市慈雲路空中行人步道橋工程面臨基地空間不足、原設計埋樁工法噪音過大、交通因素、營建市場不穩定、原物料價格波動、缺工缺料等諸多困難，在市府與各方共同努力下順利決標，市府將密切督導工程進度，確保工程如期如質完工，提供慈雲路周遭居民安全舒適的通行環境。
新竹市工務處說明，該工程規畫交通、噪音是優先解決課題，施工期間皆會確實以圍籬區隔工區及加強交通維持，並與住戶代表協調施工時間，做好相關噪音及空汙防制措施，確保工程期間降低對於周遭住戶影響。
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