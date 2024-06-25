竹市人均上繳63萬國稅 2900億市府僅拿回100億「全國最低」

新竹市政府今天召開市務會議，會中討論現行財政收支畫分法分配制度並未考量稅收貢獻度，新竹市去年上繳國稅將近2900億元，人均上繳63萬元為全國第一，卻只拿回100億的統籌分配稅與一般性補助款，配回率3.5%為全國最低，對於新竹市民非常不公平，籲請立法院修法時，應將特殊情形納入考量，讓新竹市民得到合理的對待。

今天市務會議由財政處長陳香君進行「財政收支畫分法現況與修法倡議專案報告」，說明財畫法及一般性補助款現行制度對新竹市不公及困境，建議財畫法修正應正視竹市問題。

市長高虹安指出，新竹市擁有新竹科學園區，所繳營利事業所得稅及綜合所得稅皆為國稅，戶籍人口雖僅45萬，但經常流動人口達60萬，園區從業人數也突破17萬，竹科各項外溢成本包括教育、交通、環保、治安及消防等所需經費龐大，目前科管局1年僅補助新竹市4000多萬元，竹科附近校舍不足及交通壅塞問題亟待解決，須足夠的財源才能提供良好的公共服務和基礎設施。

高虹安說，新竹市創造高額國稅但配回率全國最低，修法應將稅收貢獻度納入考量，提高營利事業營業額占比或分配指標納入人均上繳國稅金額，才能適度回饋稅收貢獻高的縣市，激勵地方政府財政努力。

新竹市財政處表示，市府認同修法應擴大統籌分配稅款規模，並希望能採納對新竹市更公平的分配指標，會中高虹安指示財政處持續在財政部召開的會議及立法院財政委員會等場合，積極爭取及表達竹市的心聲，並請各局處長在適當場合一起為竹市發聲，呼籲中央正視竹市問題，以回饋竹市對稅收貢獻，讓竹市有能力完善基礎建設，協助中央共同推動桃竹苗大矽谷計畫，共創經濟繁榮。