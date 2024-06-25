快訊

詐欺車手遇誘捕駕車衝撞逃逸 北市警朝車輪轟2槍追捕中

台中銀案外案！金管會5月遭搜索 對同仁洩密表「震撼」

下班回家小心！16縣市豪大雨特報 慎防雷擊、強陣風

竹北市7月辦「大師講堂」 提升親子互動關係

中央社／ 新竹縣25日電
竹北市長鄭朝方。圖／本報資料照片
竹北市長鄭朝方。圖／本報資料照片

新竹縣竹北市公所今天表示，公所7月辦竹北大師講堂，內容包含由親職專家分享如何與孩子相處以及共同成長方法，課程皆免費，可協助家長提升親子互動關係。

竹北市公所今天發布新聞稿指出，竹北市立幼兒園包含六家十興本園、竹仁中心分班、聯興分班、尚義分班、東海分班等，今年共有55名畢業生，市長鄭朝方前往祝福，同時宣布7月辦理竹北大師講堂系列親職講座開始報名。

鄭朝方表示，竹北大師講堂以「親子生活」「多元教育」「減法生活」「幸福方向」「健康人生」和「竹北動起來」等主題同步，要為市民帶來更豐富多彩的學習與生活體驗，進而實現「幸福竹北」與「健康竹北」。

鄭朝方說，其中親職講座，課程包含「送給新手爸媽的7堂課」，由專家分享與0至6歲孩子相處模式，以及課程「素養教育5學分」，則是專家分享與6至14歲孩子互動、共同成長的方法，歡迎民眾報名，課程皆免費。

鄭朝方表示，另外在幼兒福利政策部分，也照顧弱勢、身障及早療孩子，因此提供專業職能治療進班服務，包含1對1的學習輔導，並以滾動式調整增加服務次數，同時也開放藝文活動的早療先行，協助孩子提升認知與口語發展。

幼兒園 新竹 親子 鄭朝方

延伸閱讀

竹北頭前溪北岸高灘地河濱公園要來了 預計9月初動工

竹北市購物節落幕 帶動在地消費逾億元

竹北舊市區難找停車位 豆子埔公園將建地下停車場

獨／竹北女警下海兼差？行政調查結束還她清白 但因這事風波未平

相關新聞

竹市人均上繳63萬國稅 2900億市府僅拿回100億「全國最低」

新竹市政府今天召開市務會議，會中討論現行財政收支畫分法分配制度並未考量稅收貢獻度，新竹市去年上繳國稅將近2900億元，人...

露營夯申請設置難！竟出現網路詐騙 桃市府：輔導團手把手解難題

桃園市政府觀光旅遊局積極輔導露營場合法化，近期網路出現露營場申請設置詐騙訊息，引起重視，觀旅局今天下午在復興區舉辦說明會...

新竹市關埔空橋順利決標 預計今年8月開工、明年完工

新竹市慈雲路空中行人步道橋工程今天順利決標，工程預計於今年8月開工、明年完工。新竹市長高虹安表示，工程範圍包含跨越慈雲路...

竹北市7月辦「大師講堂」 提升親子互動關係

新竹縣竹北市公所今天表示，公所7月辦竹北大師講堂，內容包含由親職專家分享如何與孩子相處以及共同成長方法，課程皆免費，可協...

桃市舞動長春樂活Fun Dance 長者組隊競賽拚參加全國賽

桃園市政府衛生局今日下午在桃園展演中心舉行「舞動長春，樂活Fun Dance」長者活躍老化競賽，有13支隊伍參賽，競爭激...

產氫賣碳權 苗栗擬設氫能示範區促參經營

苗栗縣政府看好氫能產業趨勢，縣長鍾東錦認為機會給準備好的人，縣府盤點銅鑼鄉、通霄鎮2塊各1公頃多土地，評估設置氫能示範區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。