竹北市7月辦「大師講堂」 提升親子互動關係
新竹縣竹北市公所今天表示，公所7月辦竹北大師講堂，內容包含由親職專家分享如何與孩子相處以及共同成長方法，課程皆免費，可協助家長提升親子互動關係。
竹北市公所今天發布新聞稿指出，竹北市立幼兒園包含六家十興本園、竹仁中心分班、聯興分班、尚義分班、東海分班等，今年共有55名畢業生，市長鄭朝方前往祝福，同時宣布7月辦理竹北大師講堂系列親職講座開始報名。
鄭朝方表示，竹北大師講堂以「親子生活」「多元教育」「減法生活」「幸福方向」「健康人生」和「竹北動起來」等主題同步，要為市民帶來更豐富多彩的學習與生活體驗，進而實現「幸福竹北」與「健康竹北」。
鄭朝方說，其中親職講座，課程包含「送給新手爸媽的7堂課」，由專家分享與0至6歲孩子相處模式，以及課程「素養教育5學分」，則是專家分享與6至14歲孩子互動、共同成長的方法，歡迎民眾報名，課程皆免費。
鄭朝方表示，另外在幼兒福利政策部分，也照顧弱勢、身障及早療孩子，因此提供專業職能治療進班服務，包含1對1的學習輔導，並以滾動式調整增加服務次數，同時也開放藝文活動的早療先行，協助孩子提升認知與口語發展。
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