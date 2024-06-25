桃市舞動長春樂活Fun Dance 長者組隊競賽拚參加全國賽

桃園市政府衛生局今日下午在桃園展演中心舉行「舞動長春，樂活Fun Dance」長者活躍老化競賽，有13支隊伍參賽，競爭激烈，結果桃園區明聖社區促進會獲得第1名金獎、大園區健康活力享久久隊第2名銀獎，以及楊梅區瑞原YA YA隊及大溪區大溪文健站／美力四射，溪望無窮隊第三名銅獎，都將代表桃園市參加國民健康署舉辦的全國賽北區競賽。

另為讓更多人共襄盛舉，衛生局於賽前舉辦網路人氣投票，近1萬6千人熱情參與，龍潭區大中正社區發展協會，及桃園區明聖社區促進會分別以3840票及2582票榮獲人氣王獎。

衛生局長劉宜亷表示，桃園市人口已達232萬人以上，而65歲以上長者約35萬人，總人口占比15.4%，雖在六都中是最年輕的城市，但隨著老年人口數逐年上升，因應高齡化社會來臨，讓長者「健康老化」、「在地老化」、「活躍老化」成為桃園市府重要目標。

長者活躍老化競賽就是提供長者一個專屬舞臺，展現健康活力與生命價值；今年參賽的長者有528位，其中90歲以上長者有18位，以100歲蘆竹區詹奶奶年紀最大，為鼓勵阿公阿嬤健康動起來，特別頒「敬老獎」。