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竹東70年歷史「中油資源莊」冰店重新開業 續賣消暑枝仔冰

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
資源莊冰店昨熱鬧重新開業，吸引大批在地鄉親到場力挺。圖／竹東鎮公所提供
資源莊冰店昨熱鬧重新開業，吸引大批在地鄉親到場力挺。圖／竹東鎮公所提供

新竹縣竹東鎮有70年歷史的老字號「中油資源莊」冰店，建物於今年初爭取登錄為歷史建築，卻在上月間發生火災焚毀，炎炎夏日少了枝仔冰消暑，令在地人惋惜不已；不過，在地方人士的極力爭取下，昨選在隔壁的大禮堂重新恢復營業，吸引大批顧客排隊購買。

中油資源莊是原台灣礦業會社竹東油業所的大禮堂和冰店，經客委會諮詢委員黎許傳、鄧毅中向新竹縣政府提報爭取登錄為歷史建築，縣府文化局今年3月間甫邀集文化資產審議委員現勘，決議列冊追蹤，未料上月12日深夜火災，大火將鐵皮和木造的冰店焚毀，幸好火勢未波及旁邊的大禮堂。

大禮堂為一層樓的鋼構建築物，建築內部以採油用的油管作為屋架，具有時代與在地產業特色。隸屬於中油職工福利委員會竹東福利分會冷飲部的資源莊冰店，近日將大禮堂內部空間進行隔間布置，區分廚房作業區和結帳及飲食區，購進新的製冰機器和冰庫等，並由民間單位提供二手桌椅。

昨熱鬧重新開幕，竹東鎮長郭遠彰自掏腰包，先行預購500支冰棒，送給來力挺這個老冰店的鄉親，共同分享小時候記憶中的好滋味，並強調「我們要把這個難忘的好味道，永遠留在竹東鎮！」。

恢復營業消息才剛傳開，今天前往購買民眾仍絡繹不絕，現場4名工作人員不停打包作業，以每包10支冰棒出售，雖累到不行，但臉上仍難掩笑容。店方說，由於預購數量太多，有時無暇交易結帳，導致出現短暫排隊人潮，也請大家體諒。

由於預購數量太多，現場4名工作人員不停分工做打包，雖累到不行，但臉上仍難掩笑容。記者吳傑沐／攝影
由於預購數量太多，現場4名工作人員不停分工做打包，雖累到不行，但臉上仍難掩笑容。記者吳傑沐／攝影
由於預購數量太多，現場櫃台有時無暇交易結帳，導致出現短暫排隊人潮，店方也請大家體諒。記者吳傑沐／攝影
由於預購數量太多，現場櫃台有時無暇交易結帳，導致出現短暫排隊人潮，店方也請大家體諒。記者吳傑沐／攝影
資源莊冰店選在燒毀舊址旁的大禮堂（左後）重新開業，繼續供賣消暑的好滋味。記者吳傑沐／攝影
資源莊冰店選在燒毀舊址旁的大禮堂（左後）重新開業，繼續供賣消暑的好滋味。記者吳傑沐／攝影

中油 新竹 歷史建築

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