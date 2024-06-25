竹東70年歷史「中油資源莊」冰店重新開業 續賣消暑枝仔冰

新竹縣竹東鎮有70年歷史的老字號「中油資源莊」冰店，建物於今年初爭取登錄為歷史建築，卻在上月間發生火災焚毀，炎炎夏日少了枝仔冰消暑，令在地人惋惜不已；不過，在地方人士的極力爭取下，昨選在隔壁的大禮堂重新恢復營業，吸引大批顧客排隊購買。

中油資源莊是原台灣礦業會社竹東油業所的大禮堂和冰店，經客委會諮詢委員黎許傳、鄧毅中向新竹縣政府提報爭取登錄為歷史建築，縣府文化局今年3月間甫邀集文化資產審議委員現勘，決議列冊追蹤，未料上月12日深夜火災，大火將鐵皮和木造的冰店焚毀，幸好火勢未波及旁邊的大禮堂。

大禮堂為一層樓的鋼構建築物，建築內部以採油用的油管作為屋架，具有時代與在地產業特色。隸屬於中油職工福利委員會竹東福利分會冷飲部的資源莊冰店，近日將大禮堂內部空間進行隔間布置，區分廚房作業區和結帳及飲食區，購進新的製冰機器和冰庫等，並由民間單位提供二手桌椅。

昨熱鬧重新開幕，竹東鎮長郭遠彰自掏腰包，先行預購500支冰棒，送給來力挺這個老冰店的鄉親，共同分享小時候記憶中的好滋味，並強調「我們要把這個難忘的好味道，永遠留在竹東鎮！」。