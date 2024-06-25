竹東70年歷史「中油資源莊」冰店重新開業 續賣消暑枝仔冰
新竹縣竹東鎮有70年歷史的老字號「中油資源莊」冰店，建物於今年初爭取登錄為歷史建築，卻在上月間發生火災焚毀，炎炎夏日少了枝仔冰消暑，令在地人惋惜不已；不過，在地方人士的極力爭取下，昨選在隔壁的大禮堂重新恢復營業，吸引大批顧客排隊購買。
中油資源莊是原台灣礦業會社竹東油業所的大禮堂和冰店，經客委會諮詢委員黎許傳、鄧毅中向新竹縣政府提報爭取登錄為歷史建築，縣府文化局今年3月間甫邀集文化資產審議委員現勘，決議列冊追蹤，未料上月12日深夜火災，大火將鐵皮和木造的冰店焚毀，幸好火勢未波及旁邊的大禮堂。
大禮堂為一層樓的鋼構建築物，建築內部以採油用的油管作為屋架，具有時代與在地產業特色。隸屬於中油職工福利委員會竹東福利分會冷飲部的資源莊冰店，近日將大禮堂內部空間進行隔間布置，區分廚房作業區和結帳及飲食區，購進新的製冰機器和冰庫等，並由民間單位提供二手桌椅。
昨熱鬧重新開幕，竹東鎮長郭遠彰自掏腰包，先行預購500支冰棒，送給來力挺這個老冰店的鄉親，共同分享小時候記憶中的好滋味，並強調「我們要把這個難忘的好味道，永遠留在竹東鎮！」。
恢復營業消息才剛傳開，今天前往購買民眾仍絡繹不絕，現場4名工作人員不停打包作業，以每包10支冰棒出售，雖累到不行，但臉上仍難掩笑容。店方說，由於預購數量太多，有時無暇交易結帳，導致出現短暫排隊人潮，也請大家體諒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言