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連9年捐助清寒學子 苗栗阿斌哥大愛協會打造愛的循環

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
阿斌哥大愛協會上午捐贈100萬元助學金給苗栗縣政府，將提供縣內145所國中小學的清寒、弱勢家庭學子，這已是協會連續第9年結合國內的慈善基金會、企業捐贈助學金，希望提供清寒學子實質的幫助，並創造「愛的循環」。 記者胡蓬生／攝影
阿斌哥大愛協會上午捐贈100萬元助學金給苗栗縣政府，將提供縣內145所國中小學的清寒、弱勢家庭學子，這已是協會連續第9年結合國內的慈善基金會、企業捐贈助學金，希望提供清寒學子實質的幫助，並創造「愛的循環」。 記者胡蓬生／攝影

阿斌哥大愛協會今天上午捐贈100萬元助學金給苗栗縣政府，將提供縣內145所國中小學的清寒、弱勢家庭學子，這是協會連9年結合國內的慈善基金會、企業捐贈助學金，希望實質幫助清寒學子，創造「愛的循環」。

阿斌哥大愛協會今年再度攜手彩雲社會福利慈善事業基金會、艾姆勒科技公司、今網智慧科技公司捐贈100萬元助學金給縣府。受贈的國小清寒、家庭遭重大變故無力負擔學雜費的學童，每人2500元、國中生3000元。

苗栗縣議長李文斌在2009年創辦阿斌哥大愛協會濟貧扶困。他指出，目前社會貧富差距嚴重，需照顧的弱勢者很多，因此每年由縣府教育處統籌分配發放助學金給就讀縣內國中小的清寒學生，2016年迄今已累計贈900萬元，希望透過助學金的發放，讓更多弱勢學生受惠，減輕教育費負擔，讓學子能安心求學，鼓勵他們在困苦環境中，保持正向、樂觀的生活態度，日後有能力也能回饋社會。

縣長鍾東錦表示，阿斌哥大愛協會多年來持續捐贈低收入戶及邊緣戶物資、提供急難喪葬補助、關懷老人送餐服務等，尤其是弱勢、單親孩童獎學，協會都包辦，讓鄉親備感溫馨。

協會迄今已在苗栗、通霄、苑裡、西湖、三義、銅鑼、南庄、三灣、頭份、後龍、大湖、造橋、公館共13個鄉鎮市設立據點，深入地方照顧地區弱勢，感謝協會與企業長期投入社會公益，將愛心傳遞到社會各角落。盼這項公益善舉喚起社會大眾對弱勢學生的關注，共同播撒愛的種籽，在孩子成長時啟動正向的永續傳遞。

阿斌哥大愛協會捐贈100萬元助學金給苗栗縣政府，將提供縣內145所國中小學的清寒、弱勢家庭學子，這已是協會連續第9年結合國內的慈善基金會、企業捐贈助學金，李文斌在捐贈儀式為支票簽名。 記者胡蓬生／攝影
阿斌哥大愛協會捐贈100萬元助學金給苗栗縣政府，將提供縣內145所國中小學的清寒、弱勢家庭學子，這已是協會連續第9年結合國內的慈善基金會、企業捐贈助學金，李文斌在捐贈儀式為支票簽名。 記者胡蓬生／攝影
受贈學童親繪圖畫，表達感恩的心情。記者胡蓬生／攝影
受贈學童親繪圖畫，表達感恩的心情。記者胡蓬生／攝影
阿斌哥大愛協會上午捐贈100萬元助學金給苗栗縣政府，將提供縣內145所國中小學的清寒、弱勢家庭學子，這已是協會連續第9年結合國內的慈善基金會、企業捐贈助學金，希望提供清寒學子實質的幫助，並創造「愛的循環」。 記者胡蓬生／攝影
阿斌哥大愛協會上午捐贈100萬元助學金給苗栗縣政府，將提供縣內145所國中小學的清寒、弱勢家庭學子，這已是協會連續第9年結合國內的慈善基金會、企業捐贈助學金，希望提供清寒學子實質的幫助，並創造「愛的循環」。 記者胡蓬生／攝影
阿斌哥大愛協會上午捐贈100萬元助學金給苗栗縣政府，將提供縣內145所國中小學的清寒、弱勢家庭學子，這已是協會連續第9年結合國內的慈善基金會、企業捐贈助學金，希望提供清寒學子實質的幫助，並創造「愛的循環」。 記者胡蓬生／攝影
阿斌哥大愛協會上午捐贈100萬元助學金給苗栗縣政府，將提供縣內145所國中小學的清寒、弱勢家庭學子，這已是協會連續第9年結合國內的慈善基金會、企業捐贈助學金，希望提供清寒學子實質的幫助，並創造「愛的循環」。 記者胡蓬生／攝影

公益 李文斌 苗栗縣

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