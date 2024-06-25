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「竹東林業宿舍群」登錄聚落建築群 年底前提送文資審議

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
「竹東林業宿舍群」申請登錄聚落建築群案，昨舉辦公聽會聽取在地民意，預計今年底前提送文化資產審議大會。圖／新竹縣政府提供
「竹東林業宿舍群」申請登錄聚落建築群案，昨舉辦公聽會聽取在地民意，預計今年底前提送文化資產審議大會。圖／新竹縣政府提供

新竹縣「竹東林業宿舍群」申請登錄聚落建築群案，昨午舉辦公聽會，文化局長章宗耀今天表示，公聽會主要聽取在地民意，相關意見將彙整提供未來審議參考，後續將依程序邀請文資審議委員組成專案小組，針對本案辦理現勘與審查會議，預計今年底前提送文化資產審議大會。

竹東鎮於日治時期以林業、水泥、玻璃、石油四大產業，帶動整個竹東地區繁榮的經濟發展，戰後隨著產業轉移而沒落，林木產業更在1990年代後迅速消失。但竹東林業宿舍群目前仍保留日治時期、光復初期乃至民國60年代建築特色，包含日式雙拼木造宿舍、單身連棟宿舍、戰後兩層樓雙拼宿舍等，也保存了二戰時的防空洞，為過去竹東的產業記憶留下深刻的歷史脈絡。

公聽會中，文化局說明聚落建築群的登錄程序、法規規範、文資價值評估初步調查成果，由劉銓芝、古宜靈2位專業委員提供諮詢，並邀請社會住宅「東林好室」主辦單位國家住都中心，向竹東鄉親說明688地號上社宅的規畫構想。

文化局表示，2015年就有關心在地文史的民眾提報林業宿舍群登錄歷史建築，因範圍廣闊，相關調查資料尚未完備，經審議決議此區域先予列冊追蹤。為充分調查並妥善保存此宿舍群，文化局接續完成了林業宿舍群的保存再發展計畫與修繕設計規畫案。

這場公聽會全程錄影，影片將上傳至本局官網，關心「竹東林業宿舍群」登錄聚落建築群公聽會的民眾，可至新竹縣政府文化局官網--文化資產—公告專區欄目觀看。

宿舍 文化局 歷史建築

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