影／苗栗副縣長鄧桂菊即將卸任 在任9年6個月又6天

苗栗縣副縣長鄧桂菊創紀錄在任9年6個月又6天，6月30日即將卸任，她今天有感而發，感謝貴人前縣長徐耀昌、縣長鍾東錦讓她有機會為民服務，也以在縣府工作為榮。

徐耀昌上任縣長，從救國團挖角鄧桂菊，創下苗栗縣副縣長任期最久的紀錄，鄧桂菊今天最後一次參加縣務會議，逐一與出席局處長致意，鍾東錦並致贈「功在苗栗」紀念品，鄧致詞有感而發、語帶哽咽。

鄧桂菊說，工作約40年，救國團30年，培養樂觀進取的態度，因為有貴人徐耀昌、鍾東錦，她在縣府9年6個月又6天，有機會為民服務，她以在縣府工作為榮，跟一批優秀的公務人員工作，讓她著實上了一課。

她給自己留了一句話「人不需要長得太美，可是貴人要多」，她就是應了這句話「我不美，但是一生當中貴人非常多」，感謝徐耀昌給她這個位置，感謝鍾東錦讓她開心的離職，離職的感覺是第4個小孩終於生下來，無事一身輕，與你們同行是這輩子最棒的經歷。