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石綿建材致癌 桃海岸工程處免費清額度有限、先到先服務

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園海岸工程處免費為住家等建築清運石棉建材。圖／海岸工程處提供
桃園海岸工程處免費為住家等建築清運石棉建材。圖／海岸工程處提供

桃園市海岸及資源循環工程處表示，今年5月起提供150公噸的石綿建材廢棄物免費清運服務，申請期限至10月31日（達上限提前截止），開放至今，申請量已達5成，符合資格的市民把握機會申請。

海岸工程處說明，家戶住宅、個人農業設施、寺廟、教堂皆可申請免費清運服務，汰換擾人的石棉建材，也不用擔心包材的問題，都可由海岸工程處提供免費的合法包材及免費清除處理服務，市民無需支付任何費用，大幅降低處理石綿廢棄物的負擔。

海岸工程處提醒民眾，市府提供免費的清運服務，未包含拆除服務，民眾仍需自行僱工將建物拆除並將石綿廢棄物依規定打包，而且注意拆除過程個人防護以確保人體健康；另再次呼籲民眾，如家中有石綿建材廢棄物需清理，請勿私自處理或棄置，利用免費的清運服務，由海岸工程處委託清除處理業者清理石綿廢棄物，民眾如有相關疑問，上班時間可撥打「桃園市石綿建材廢棄物清除處理補助專線：0800286858，由專業人員說明，或線上填寫申請表單 ，由專人服務。

勞動部職安署官網說明，石綿為一級致癌物，吸入會累積在肺部無法排除，長期暴露可能引發石綿肺症、肺癌及間皮細胞瘤等，因潛伏期長達20至40年，容易忽視疾病與石綿暴露關係。

石綿瓦、石綿浪板不當拆除或破碎可能釋出石綿粉塵，吸入後危害健康；拆除石綿建材應盡量保持石綿瓦、石綿浪板的完整，避免破碎造成石綿粉塵逸散，作業人員應穿戴呼吸防護具，至少為N95口罩，若拆除過程有石綿粉塵散布風險，應先以水濕潤並穿戴淨氣式呼吸防護具、護目鏡、工作服、防護手套、防護鞋。

廢棄物 桃園 石綿瓦

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