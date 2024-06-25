新任苗栗縣副縣長是她 鍾東錦：借重中央歷練及管道

苗栗縣長鍾東錦重要人事，立委陳超明國會辦公室執行長邱俐俐將於今年7月1日接任副縣長，鍾東錦強調借重邱長期在國會歷練，補他一直都在地方經營的不足，有管道與中央對接，促進縣務效率。

鍾東錦前年12月25日上任後，除了局處長退休外，第一波重要人事異動於今年3月1日，配合原住民族事務中心恢復為一級單位原住民族及族群發展處，牽動6個局處長，第二波邱俐俐將於7月1日接任副縣長，副縣長鄧桂菊即將卸任，今天最後一次參加縣務會議，鍾東錦頒贈「功在苗栗」紀念品，充滿離情依依。

鍾東錦感謝鄧桂菊幫了縣府做很多事，表示新任副縣長邱俐俐有中央歷練，他一直都在地方經營，比較沒有中央的管道，所以需要可以更多中央管道，如果縣務需要，邱可以快速聯絡，請教到中央事務官，才會向陳超明國會辦公室借將，相信以邱的經驗，及主持會議功力，與中央對接的時候，可以表現很好。

「沒有酬不酬庸的問題！」鍾東錦強調，因為民主政治，一定找選舉幫忙的人，不可能是罵他或是對打的人，選舉會幫忙表示理念是一樣的，做好事情，認真努力讓苗栗鄉親過得幸福快樂。

邱俐俐是陳超明倚重左右手之一，2012年至今一直擔任國會辦公室執行長，將出任副縣長，邱俐俐說，「我是喜歡做事的人」，執行長的歷練，讓她深切體驗中央、地方解讀不同，一樣的事情，卻引用不同法條，以致結果也不一樣，她會以多元角度，致力中央、地方更好溝通，縣務更有效率。

「樂觀其成！」縣議會國民黨團書記長鄭碧玉說，任用副縣長是鍾縣長的權責，她給予祝福，不過，民意代表與行政部門的角色畢竟不一樣，鍾縣長尊重議會，府會也相當和諧，邱的身段可以更軟。