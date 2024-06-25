減公安風險 竹苗增設公有充電樁

電動汽車成趨勢，新竹市有民代認為晴空匯大樓火警調查報告雖尚未出爐，但市府仍應優先在集合住宅區旁公有停車場設收費充電樁，減少公安風險，竹市府回應，全市有27處免費充電樁，年底前總數增至266支，快慢充費率研議中。苗栗竹南鎮則率全縣之先7月啟用路邊充電樁，1分鐘1元計費。

新竹市電動車籍登記數量截至去年底達1788輛，僅次新竹縣位居非六都第二。市議員蕭志潔說，武陵里某集合住宅，曾有住戶私設充電樁造成公共安全隱憂，又加上晴空匯火警案，充電樁超載議題也受到討論，她認為公有停車場應優先設置收費充電樁，能減少私設充電樁爭議或公安風險。

新竹市交通處指出，市府正逐步與台電會勘，確認各公有停車場用電容量、土地權屬及施工可行性等增設充電樁，也會依據該區域電動汽車設籍數量，在集合住宅旁公有停車場設置適量充電椿。

苗栗縣公有路外公共停車場至今尚未設置汽車充電樁，竹南鎮公所考量鄰近竹科且坐擁竹南科學園區，已在立達停車場，及公所前中正路路邊停車格設置共3槍智慧停車充電樁，將於7月1日啟用。

竹南鎮長方進興說，3槍充電樁提供停車與充電整合性服務，只要使用悠遊卡或一卡通，免下載APP、免綁會員，就能同時付費。

苗栗縣府因應交通部法規並獲中央補助，計畫今年底前陸續在竹南鎮、頭份市及苗栗市等11鄉鎮市，建置107槍充電樁，布建率達3%。